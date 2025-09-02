Apple'dan iPhone 12'lere İlginç Bir Güncelleme Geliyor: Telefonun Radyasyon Seviyesini Azaltacak!

Apple, Fransa ve Avrupa Komisyonu'nun kararına uyarak radyasyon seviyesini düşürmek için iPhone 12 serisine yeni bir güncelleme getiriyor.

Apple, iPhone 12 serisi için Avrupa Birliği standartlarını karşılamak amacıyla yeni bir yazılım güncellemesi yayımlayacağını duyurdu. Güncelleme, cihazın yaydığı elektromanyetik radyasyonu azaltarak AB sağlık kurallarına uygun hâle getirecek.

Fransa, geçtiğimiz yıl iPhone 12 satışlarını durdurmuş ve Apple’dan mevcut telefonları “düzeltmesini” istemişti. Avrupa Komisyonu’nun bu kararın “haklı” olduğuna hükmetmesi üzerine Apple, önümüzdeki haftalarda 27 AB ülkesinde aynı yazılım güncellemesini sunacağını açıkladı.

Apple, iPhone 12 serisinin hâlâ güvenli olduğunu savunuyor

iPhone 12

Apple, Fransa’nın test yöntemlerini hatalı bulduğunu yinelese de Avrupa Komisyonu’nun kararına uyacağını belirtti. Şirket, iPhone 12’nin uluslararası standartlara göre güvenli olduğunu savunuyor. Özellikle cihazın vücutla temas etmediği durumlarda devreye giren özel sensörlerin, SAR (özel emilim oranı) limitlerine uyum sağladığını iddia ediyor.

Apple ise tüm baskılara rağmen kullanıcıların endişe duymaması gerektiğini vurgulayarak iPhone 12’nin bu yazılım güncellemesini yapmamaları hâlinde bile daima güvenle kullanılabileceğini söylüyor. Ayrıca belirtelim, bu güncelleme büyük olasılıkla sadece 27 AB ülkesini kapsadığı için Türkiye'de satılan iPhone 12'lere gelmeyecek.
Peki sizce hangi taraf haklı? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak : https://www.macrumors.com/2025/09/02/eu-order-apple-software-update-iphone-12-radiation
