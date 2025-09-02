AirTag 2, iPhone 17 Etkinliği ile Birlikte Gelebilir: İşte Şu Ana Dek Ortaya Çıkan Özellikleri!

Apple, her yıl düzenlediği etkinliklerde yeni ürünlerini kullanıcılarla buluşturuyor. Bu etkinlikler çoğunlukla iPhone modelleriyle öne çıkıyor ancak zaman zaman aksesuarlar da sahneye çıkıyor. Bu yıl ise uzun süredir güncellenmeyen AirTag’in yeni sürümünün tanıtılabileceği konuşuluyor. Ortaya çıkan son iddialar ise AirTag 2’nin iPhone 17 etkinliğinde duyurulabileceğini gösteriyor.

Apple’ın uzun süredir yenilenmesi beklenen takip cihazı AirTag, sonunda ikinci nesliyle gündeme geldi. Gelen iddialara göre yeni model önümüzdeki hafta yapılacak iPhone 17 etkinliğinde tanıtılabilir.

Apple, mevcut AirTag modelini 2021 yılının nisan ayında kullanıcılarla buluşturmuştu. O zamandan bu yana yeni sürüm için herhangi bir adım atılmadı ancak son dönemde ortaya çıkan bilgilere göre AirTag 2’nin etkinlikte tanıtılması bekleniyor.

AirTag 2'den beklenen özellikler

airtag2

Yeni modelin tasarımda büyük bir değişiklik sunmayacağı, ancak kullanım tarafında bazı yeniliklerle geleceği konuşuluyor. Aynı zamanda AirTag 2’nin yine CR2032 tipi düğme piliyle çalışacağı, yani şarj edilebilir bataryaya geçilmeyeceği de söyleniyor. İşte AirTag 2’den beklenen diğer özellikler:

  • 3 kata kadar daha uzun takip mesafesi sağlayacak ikinci nesil Ultra Wideband çipi
  • Daha güvenli hâle getirilen, sökülmesi zor entegre hoparlör (takip amaçlı kötüye kullanımı engellemeye yönelik)
  • “Çok düşük pil” uyarılarının eklenmesi
  • Vision Pro ve mekânsal bilişim (spatial computing) ile entegrasyon 
  • Tasarımın mevcut modele benzer kalması
  • CR2032 tip düğme pil kullanımı, şarj edilebilir batarya olmayacak

AirTag 2’nin tanıtımı için gözler 9 Eylül’de yapılacak iPhone etkinliğine çevrilmiş durumda. Etkinlik her zamanki gibi yeni iPhone modelleri ve yazılım güncellemeleriyle birlikte gerçekleşecek.
Kaynak : https://www.macrumors.com/2025/09/02/airtag-2-rumored-features/
