Bugün Tanıtılacak Katlanabilir iPhone'un İsmi Belli Oldu: Ultra Olmayacak (Fiyatı da Ortaya Çıktı)

Bloomberg'den Mark Gurman, katlanabilir iPhone'un beklendiği gibi iPhone Ultra ismiyle gelmeyeceğini açıkladı. Ayrıca cep yakan fiyatı da ortaya çıktı.

Apple, bu akşam yılın en büyük etkinliği olacak iPhone lansmanını gerçekleştirecek. Lansmanda iPhone 18 Pro modellerinin tanıtıldığını göreceğiz. Standart model gelmeyecek. Ayrıca Apple Watch ve AirPods’ların yenileri de bizlerle buluşacak. Ancak etkinliğin ana sürprizi, yıllardır geliştirilen ilk katlanabilir iPhone olacak.

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Katlanabilir iPhone hakkında aylardır çıkan sızıntılarda ismin “iPhone Ultra” olacağı belirtilmişti. Ancak en güvenilir Apple kaynağı diyebileceğimiz Bloomberg Editörü Mark Gurman, bunun değiştiğini söyledi. Gurman’a göre katlanabilir iPhone, Ultra ismiyle gelmeyecek.

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Katlanabilir iPhone, “iPhone Duo” ismiyle gelecek

Gurman’ın konuya yakın kaynaklardan edindiği bilgilere göre katlanabilir iPhone modeli, Ultra ismiyle değil, iPhone Duo ismiyle piyasaya sürülecek. Geniş çiift ekranlı yapısı nedeniyle Duo ismini alacağını tahmin etmek mümkün. Gurman, Apple’ın nihai isim kararını Duo üzerinde verdiğini ifade ediyor.

2000 dolardan başlayan fiyatlarla satılacak

Gurman, iPhone Duo’nun fiyatlarıyla ilgili de bilgi paylaştı. Buna göre telefon, 256 GB’lık giriş versiyonuyla satışa çıkacak ve 2000 dolardan başlayacak. En üt seviye iPhone Duo’nun fiyatı ise 3000 dolar seviyelerine kadar çıkacak. Türkiye'de 200 bin TL üstünden başlayacağını tahmin etmek yanlış olmaz. Telefonun beyaz ve koyu mavi renklerle geleceği ve ekim ayında kullanıcılara ulaşacağı da eklenmiş.