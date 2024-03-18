Apple'ın geleceğe yönelik planlarını gözler önüne seren yol haritası sızdırıldı. Eğer bu yol haritası gerçeği yansıtıyorsa 2026 ve 2027 yılları, Apple ve hayranları için oldukça hareketli geçecek.

ABD merkezli teknoloji devi Apple ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Mikroblog platformu X'te "Revegnus" adıyla paylaşımlar yapan bir sızıntı kaynağı, şirketin geleceğe yönelik planlarını ifşa etti. Apple ürünleriyle ilgili bir yol haritası oluşturan kaynak, böylelikle katlanabilir ekranlı iPhone ve karma gerçeklik destekli gözlüğün ne zaman piyasaya sürülebileceğini ortaya koydu. Ancak bu bilgilerin doğrulanmadığını vurgulayalım.

Revegnus tarafından paylaşılan yol haritası, Apple'ın 2024 ve 2025 yıllarında nispeten sakin bir süreçten geçeceğini ortaya koyuyor. Takvimler 2026 ve 2027 yıllarını duyurduğu zamansa ortalık karışacak. Çünkü bu yıllarda hem katlanabilir ekranlı iPhone ile hem de akıllı gözlükle tanışma imkânı yakalayacağız. Eğer bu yol haritası gerçekse gelecek yıllar, teknoloji dünyasında çok büyük gelişmelere ev sahipliği yapacak.

Apple'ın yol haritası şöyle olacak:

Yukarıdaki tabloya göre Apple, 2024 yılında OLED ekranlı bir iPad ile karşımıza çıkacak. Ayrıca iPhone 16'yla 8 GB RAM dönemi başlayacak. Kaynağımız, bu yıl piyasaya sürülecek Pro model iPhone'da daha büyük bir ekran kullanılacağını söylüyor.

Apple'ın önümüzdeki yıl için planları ise iPhone SE 4 ile başlayacak. Şirket, yıllardır beklenen telefonu nihayet piyasaya sürecek. Ayrıca Apple, önümüzdeki yıl üç kamerası da 48 MP olan iPhone'larla karşımıza çıkacak. RAM kapasitesini 12 GB'ye yükseltecek olan şirket, selfie kamerada da 48 MP'yi tüketicilerle buluşturacak.

2026 ve 2027 yılları, Apple için çok hareketli olacak

2026 yılı, Apple için yeni bir dönem başlatacak. Çünkü şirket, bu yıl içerisinde katlanabilir ekranlı ilk iPhone'u piyasaya sürecek. Kaynağımıza göre katlanabilir ekranlar, 6 inç ve 8 inç boyutlarda olacak. OLED ekranlı iPad Air ile iPad Mini ve yeni MacBook'lar da yine 2026 yılında piyasaya sürülecek ürünler arasında yer alacak.

2027 yılı, Apple için yine önemli olacak. Kaynağımıza göre Apple, 2027 yılında akıllı gözlüğünü piyasaya sürecek. Bununla beraber; katlanabilir ekranlı ilk iPad de bu yıl itibarıyla tüketicilerle buluşacak. Revegnus, bu iPad'in 20 inç boyutunda olacağını ifade ediyor. Bu arada; deneyimli Apple analistlerinden Ming-Chi Kuo da katlanabilir ekranlı iPad'in 2027 yılında piyasaya sürüleceğini ve 20.3 inç ekrana sahip olacağını söylemişti.

Tabii bu tür bir yol haritasının iddia kapsamında olduğunu aklımızdan çıkarmamak lazım. Bundan 3 yıl sonra neler yaşanacağını şimdiden tahmin etmek çok zor. Paylaşılan yol haritası gerçek olsa bile Apple, yıllar içerisinde planlarını değiştirebilir. Yani heyecanlanmak için henüz erken.