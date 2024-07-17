Kayıp Rıhtım okurları, 60 kategoride Türkiye'de 2023 yılının En'lerini seçti. Webtekno da "Yılın En İyi Teknoloji Kanalı" ödülüne layık görüldü.

2023 Kayıp Rıhtım Yılın EN'leri oylamasının sonuçları belli oldu. Yaklaşık 7 bin katılımcının 60 kategoride oy kullandığı etkinlikte ödüle layık görülen isimlerden biri de Webtekno oldu. Webtekno, 2023 Yılının En İyi Teknoloji Kanalı seçilirken yaklaşık 600 oy almayı başardı.

Yayım hayatında 16 yılı aşan Kayıp Rıhtım, 2009 yılından bu yana okurların oylarıyla kültür dünyasında öne çıkan isimlerin okurlar tarafından değerlendirildiği "Yılın En'leri" anketlerini gerçekleştiriyor. Ödül adayları da Kayıp Rıhtım okurları tarafından belirleniyor.

7 bine yakın kişi oy kullandı

Kayıp Rıhtım editörlerinin ön elemesinden geçen adayların yer aldığı ankette 6 bin 623 tekil kullanıcı, farklı kategorilerde toplam 99 bin 506 oy kullandı. Kayıp Rıhtım 2023 Yılın EN'leri ödüllerinin kazananlarının tam listesine buradan ulaşabilirsiniz.

Bizler de bizi 2023 yılının en iyi teknoloji kanalı seçen katılımcılara, tüm okur ve izleyicilerimize yürekten teşekkür ederiz. Her zaman size daha iyisini sunmak için gösterdiğimiz çabada yanımızda olduğunuz için teşekkürler!