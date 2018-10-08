Kayseri'de 2 Arkadaş Kendi İmkanlarıyla 'Cayrokopter' Üretti

Kayseri'de yaşayan tekstilcilik ve cerrahlık yapan iki arkadaş, internetten tesadüfen gördükleri cayrokopterlerden üretmeyi başardı.

Her şey Çocuk Genel Cerrahi Uzmanı Levent Ceyhan ve tekstilci arkadaşı Hacı Ceylan'ın internette cayrokopterle karşılaşmalarıyla başladı. Daha önce hobi olarak model uçak ve helikopterler yapan Leven Ceyhan, bu projeyi kendilerinin de yapabileceğini düşünerek arkadaşını ikna etti ve ilgili malzemeleri internet üzerinden satın alarak işe koyuldu.

10 yıla yakın süredir insansız hava araçlarıyla ilgili olan ikili, böylece işi gerçeğe dökmeye başladı. Yurt dışından temin edilen motor ile satın aldıkları malzemeleri bir araya getirmeye başlayan ikili, çalışmalarının üzerinden 2 yıl geçtikten sonra çabalarının meyvesini aldı. 100 km/s hızla gidebilen ve 1.5 saat havada kalabilen 2 adet cayrokopter üretildi.

AA muhabirleriyle yaptığı röportajda uzun süreli çalışmalarına değinen Levent Ceyhan şunları kaydetti:

"Kendimize güvendik. Alet, edevat ve teçhizatlarımızı aldıktan sonra bir atölye kurduk. Çalışmalarımıza başladık. Tabi bu bir seferde olmadı denemelerle ve elde edilen verilerle araç şekillendi. Böylece aracımız son halini aldı. Şu anda aracımızın tasarımından üretimine kadar her şeyi kendimiz yapıp ortaya koyabiliyoruz. 2 yıl çalıştıktan sonra bu hava aracımızı ürettik. Yaklaşık 7 yıldır da ufak tefek test uçuşlarıyla devam ediyoruz. Şu an aktif olarak uçabilen Türkiye'deki tek hava aracıdır."