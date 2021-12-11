Keanu Reeves, Cyberpunk 2077’deki Olaylı Moda Onay Verdi

Cyberpunk 2077’nin Johnny Silverhand adlı karakterine görüntüsünü veren Keanu Reeves, oyuna eklenen yeni bir mod ile ilgili düşüncelerini paylaştı. Karakterinin seks sahnesinde yer aldığı mod, Reeves’den ilginç bir tepki aldı.

Matrix’in sevilen Neo karakterini canlandıran ünlü oyuncu Keanu Reeves, 2020 yılında CD Projekt tarafından piyasaya sürülen Cyberpunk 2077 oyununun da yüzü olmuştu. İçinde yer alan problemlerden dolayı yayınlandığı günden bu yana oyuncuların tepkisini çeken Cyberpunk 2077, bu süre içinde pek de istediği başarıyı elde edemedi.

Ancak bu süre içerisinde CD Projekt’in desteğini esirgemediği bir alan oldu. Konu ‘mod yapmaya’ geldiğinde oldukça açık fikirli olan CD Projekt, stüdyolarına çağırdığı mod yapımcılarıyla da bu alanda kendini geliştirmeye çalıştı. Şirketin gelecekte de bu yöndeki çalışmalarını sürdürmesi bekleniyor. Fakat şirket, geçtiğimiz günlerde Keanu Reeves’in Johnny Silverhand karakterinin seks yaptığı bir modu hiç de sıcak karşılamadı. CD Projekt, ünlü oyuncunun bu konudan rahatsız olabileceğini düşünürken Reeves’den şaşırtan bir açıklama geldi.

Reeves’den mod için büyük onay geldi:

Keanu Reeves, Matrix’in bir diğer sevilen karakteri Trinity’i canlandıran Carrie-Anne Moss ile katıldığı bir röportajda konuyla ilgili düşüncelerini ifade etti. The Verge adlı medya kuruluşuna konuşan Reeves, oyundaki karakterinin seks sahnelerinde yer alması için mod geliştirildiğini duyduğunda bir hayli heyecanlandı. Bunu onaylayıp onaylamadığı sorulduğundaysa “Evet! Tanrım…Bilirsiniz, güzel işlendiğinde her zaman hoşuma gider.”

Öte yandan Carrie-Anne Moss, kendisini böyle bir durumda hayal etmek istemediğini “Ben ise ‘yok kalsın, teşekkürler’ diyorum. Keanu için problem değil ama…” sözleriyle açıkladı. Bu sırada dijital seks fantezilerine dalan Reeves, ne kadar ilginç bir deneyim olabileceğini açıklayarak Moss’u ikna etmeye çalıştı. Ancak Moss’un bu fikre pek de yanaştığını söyleyemeyiz. Her ne kadar oyuna eklenen yeni mod Reeves’in onayını almış olsa da CD Projekt’in seks sahnesini geri getirmesi pek muhtemel gözükmüyor.