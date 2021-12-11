Hollywood'un sevilen oyuncusu Keanu Reeves, The Matrix serisinin yeni filmi The Matrix Resurrections'a dair konuştu. Reeves, Neo'yu canlandırmayı sevdiğini belirterek, yeni filmin olağanüstü bir deneyim olduğunu belirtti.

Cuma günü İrlandalı komedyen Graham Norton’ın televiyon programına görüntülü bir şekilde uzaktan konuk olan ünlü oyuncu Keanu Reeves, efsane bilimkurgu film serisi The Matrix’in 18 yıl aranın ardından beyazperdeye dönmesine ilişkin bazı açıklamalarda bulundu.

24 Aralık Cuma günü vizyona girecek olan serinin dördüncü filmi The Matrix Resurrections’da, ilk üç filmde canlandırdığı karakter olan Neo olarak bir kez daha karşımıza çıkacak olan Kanadalı oyuncu, yeni film için "Umarım izleyiciler bundan keyif alır. Çok heyecan verici ve bunu yapmak olağanüstü bir deneyimdi." şeklinde konuştu.

Neo'nun nasıl hayatta kaldığı sorusu filmde açıklanacak

Matrix’in devamı için kendisine teklif geldiği zaman sevindiğini; ancak serinin üçüncü filmi The Matrix Revolutions'da karakterinin ölmesi sebebiyle kafasının karıştığını aktaran Reeves, "Yönetmen bana başka bir Matrix filmi çekmek hakkında ne düşündüğümü sorduğunda, 'Ne? Kulağa harika geliyor ama ben öldüm' dedim. O da, 'Öyle mi?' diye karşılık verdi. Ben de, 'Anlatsana' dedim.” ifadelerini kullandı. Neo karakterinin nasıl dirileceği sorularına ise Reeves, yönetmeni kast ederek "Güzel bir hikaye yazdı.” dedi ve “Bu karakteri oynamayı seviyorum. Nasıl hayatta kaldığım açıklanacak" cevabını verdi.

Buna ek olarak Reeves, başrolünde yer aldığı 1994 yapımı Speed filminin devamı olan Speed 2’yi neden reddettiği sorusuna da yanıt verdi. Reeves konuya, "O dönem senaryoya cevap vermedim. Sandra Bullock'la çalışmayı gerçekten çok istiyordum. Jack Traven'ı oynamayı sevmiştim. Filme dahil olan oyuncularla hiçbir problemim yoktu ama o dönem bunun doğru olmadığı hissine kapılmıştım." diyerek açıklama getirdi.