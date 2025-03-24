Bazılarımızın kedilere bazılarımızın ise köpeklere alerjisi var öyle değil mi? Peki ya kedi ve köpeklerin? Onların da birbirine alerjileri olabilir mi?

Peki tıpkı insanlar gibi alerjileri nedeniyle kaşınıyor ve hapşırıyorlar mı?

Kedi ve köpekler hangi açılardan insanlara benziyorlar da aynı rahatsızlığı geliştiriyorlar?

Köpekler, kedilere karşı alerji olabilir. Aynı şekilde kediler de bir köpek gördüklerinde alerjileri tetiklenebilir.

Öncelikle alerjiler, bağışıklık sisteminin büyük oranda zararsız olan maddelere karşı aşırı miktarda tepki vermesi. Vücut bazı yiyecekleri, evcil hayvan tüylerini, sigara dumanını veya polenleri görmezden gelemez ve bunun yerine hapşırma ve kaşınma gibi tepkilere neden olur.

İnsanlarda alerjilerin sebepleri ve etkileri nasılsa hayvanlarda da öyledir. Örneğin alerjiler kedi ve köpeklerin solunum ve sindirim sistemini, deri sağlığını olumsuz etkileyebilir.

Hatta köpeklerde; patileri yalama, hapşırma veya ters hapşırma, burun akması, sulu dışkı, kaşıntılı ve sulu gözler, baş sallama gibi davranışlar alerjilerin belirtileri arasındadır.

Ayrıca bilim insanları, insanlarda kedi alerjisine neyin sebep olduğunu biliyor.

Ancak köpeklerde kedi alerjisinin sebebi hâlâ belirsiz. Konunun uzmanları ve doktorları, insanları etkileyen Fel d1 alerjeninin köpekleri de etkisi altına aldığını düşünüyor ancak yine de konuya dair herhangi bir netlik yok.

Yine kedi ve köpek arasındaki alerjik reaksiyonlar, diğer maddelere karşı geliştirilen alerjilere çok benzer. Mesela bu noktada kaşınma, en net belirtilerinden biri. Çünkü alerjisi olan evcil hayvan, kir, toz ve kepek gibi çevresel alerjenlerin daha kolay emilmesine izin veren bir cilt bariyerine sahip.

Bir kediye karşı alerji geliştiren bir köpeğin cildi, kaşıntı hissine sebep olan histamin salgılayarak tepki verir. Yine yoğun kaşıntıya kırmızı ve şiş gözler, burun veya göz akıntısı, tahriş olmuş cilt gibi belirtiler eşlik eder.

Alerjinin neden olduğu bu etkileri azaltmak için bir veteriner hekim ile görüşebilirsiniz.

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