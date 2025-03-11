Özellikle evinizi birden fazla kediyle paylaşıyorsanız bilirsiniz ki bazen birbirlerini yalayabiliyorlar. Peki bu tatlı hareketlerinin ardındaki sebepler ne?

Kedilerin zaman zaman birbirini yalaması, birbirlerini sevdikleri anlamına mı geliyor yoksa bu davranışın arkasında başka bir neden mi var?

Birazdan açıklayacağımız bilgiler ışığında, kedilerinizin bu davranış yoluyla birbirlerine ve size ne ilettiklerini anlayabileceksiniz...

İletişim kurmak için yapıyorlar.

Kedilerin birbirlerini temizlemesinin en yaygın nedenlerinden biri, iletişim ilişkileri. Kediler, birbirleriyle ilişkilerini ifade etmek için bunu yapabiliyorlar. Yani buradan, birbirlerine güvendiklerini ve saygı duyduklarını anlayabilirsiniz.

Hatta vahşi kediler de aynı koloninin diğer üyelerinden daha yakın olduklarını göstermek için diğerlerini yalayabiliyor.

Bağlılıklarını gösteriyorlar.

Kediler ayrıca birbirlerine bağlı oldukları için birbirlerini temizlerler. Hayatlarının çoğunu bir arada geçiren yavru kediler veya sonradan tanışıp birbirine bağlanan kediler; bağlarını dışarıya göstermek için birbirlerini temizleyebiliyor.

Bu tür bir yalamayı, diğer kedinin tehdit edici olmadığının anlaşılmasını istedikleri için de yapabiliyorlar.

Hakimiyet kurmak için de yapabiliyorlar.

Aslan sürüleri gibi büyük kedi gruplarında, kediler birbirlerini egemenliklerini göstermek için yalıyor. Gruptaki daha yüksek rütbeli kedilerden biri, daha düşük rütbeli bir kediyi yalarsa bu, daha yüksek rütbeli kedinin sorumlu olduğunu ve daha düşük rütbeli kedinin buna karşılık itaatkâr olduğunu gösteriyor.

İşte bu davranış bazen ev kedilerinde de görülebiliyor.

Temizlik yardımı, bir diğer sebep.

Kedilerin vücutlarında kendi başlarına ulaşamayacakları yerler (çene altı, ense vb.) olduğundan birbirlerinin yardımına ihtiyaç duyabiliyorlar.

Annelerin, yavrularını yalaması ise içgüdüsel bir davranış.

Anne kedilerin yavrularını yalama içgüdüsü, yavrular doğar doğmaz hemen başlıyor. Anne kedi, yavruların dışkısını temizliyor ve popolarını yalayarak tuvalete teşvik ediyor.

Özetlemek gerekirse kedilerin bu davranışı son derece doğal ve birbirlerine bağlı olduklarının işareti. Tek dikkat etmeniz gereken, kedilerden birinde herhangi bir parazit, hastalık olmaması.

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