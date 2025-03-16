Köpekler… Dünyanın en sevimli dostları ancak bir o kadar da çözmesi zor canlıları öyle değil mi? Köpeklerle ilgili kafamıza takılan ve gerçekten neden yaptıklarına bir türlü anlam veremediğimiz konulardan biri de toprak yemeleri.

Karnı aç desen değil, canı sıkılıyor desen değil… Bu ısrarın sebebi ne? Neden toprağı bu kadar çok seviyorlar?

Yoksa biz mi bir yerlerde yanlış yapıyoruz?

Köpeklerin toprak yeme isteğinin arkasında birbirinden farklı birçok sebep var.

Örneğin yetersiz beslenme, köpeklerde sodyum, kalsiyum ve demir gibi eksiklikleri beraberinde getirebilir. Onlar da bu açığı kapatmak için bunun gibi vitamin ve mineralleri topraktan alacaklarını düşünüp bu sebeple toprak yiyebilirler.

Yine patili dostlarımız, eğer yeterli egzersiz yapmazsa ve enerjisini atamazsa yalnızca can sıkıntılarını gidermek ve kendilerini meşgul etmek için toprak yiyebilirler. Ayrıca ayrılık kaygısı yaşayan köpeklerde de bu davranış sıklıkla görülüyor.

Köpeklerin toprak yemesinin arkasında çeşitli tıbbi sorunlar da olabilir.

Örneğin yetişkin veya yaşlı bir köpek, bazı kanserli kitlelerin yarattığı iç kanama sebebiyle anemi geliştirebilir. Bu rahatsızlık nadir görülür ancak ne yazık ki her köpek risk altında. İşte anemi hastalığı, bir köpeğin toprak yemesine sebep olabilir.

Ayrıca köpekler, mideleri bozulduğunda bazen kendilerini kusturmak için çimen ve yeşilliğin yanında toprak da yiyebilirler. Ancak toprak yemek, köpeklerin hiçbir problemine çözüm getirmez.

Aksine bu durum, çeşitli sağlık problemlerine davetiye çıkabilir.

Çünkü toprak veya çamur yemek, boğulma tehlikesi yaratabilir. Toprakla karışmış olabilecek hayvan kemikleri veya diğer sert nesnelerin çiğnenmesi de dişlerin kırılmasına sebep olabilir.

Çimen ve toprak yemenin bir diğer riski de bunların köpekler için ciddi zararlara yol açabilecek gübreler, pestisitler veya diğer toksinler içerebilmesi.

Yine toprağın içine karışmış küçük taşlar da yemek borusundan mideye ve bağırsaklara ilerlerken, vücudun tüm bu bölümlerinde aşınmalara ve iltihaplanmalara neden olabilir.

Peki tüylü dostunuzun toprak yemesini nasıl önleyebilirsiniz?

Köpeklerin genellikle günde iki kez beslenmesi öneriliyor. Elbette bu yaşına ve sağlık durumuna göre değişiklik gösterebilir. Ancak köpeğinizi günde yalnızca bir kere besliyorsanız, toprak, taş gibi dışarıdaki şeyleri yemeye daha istekli olacaktır. Bunun yerine köpeğinizin günlük yiyecek porsiyonunu 2’ye veya 3’e bölebilirsiniz.

Yine köpeğinizi tasmayla gezdirmeniz bu noktada büyük önem taşıyor. Tasmayla gezen köpekler her zaman doğrudan gözetim altında oluyorlar. Yani köpeğiniz toprak veya bunun gibi zararlı herhangi bir şey yemeye başladığında doğrudan müdahale edebilir ve bunu önleyebilirsiniz.

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