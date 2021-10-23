Kazakistan'da Uluslararası Aşı Merkezi tarafından kediler için NARUVAX-C19 (pets) isminde COVID-19 aşısı geliştirildi. Aşının kediler üzerinde denemesinin yapıldığı bildirildi.

Bazen neşe kaynağı, bazen sıkı dost, bazen sırdaş, bazen ise tatlı belalar olan hayvan dostlarımız da COVID-19 pandemisinden etkilendiler. Özellikle yanımızda bulunan evcil hayvanlar, kediler ve köpekler, virüsle etkileşimleri tam olarak belirlenemediği için kimi zaman daha farklı bir şekilde tedirginlik oluşturdular.

Geçtiğimiz senelerde ve pandeminin başlangıcında yapılan bazı araştırmalarda hayvanların da COVID-19 virüsüne yakalanabildiği ve hatta taşıyıcı olabildiği belirtilirken, bazı araştırmalar ise hayvanlarda hiçbir vakaya rastlanmadığını öne sürmüştü. Bir araştırmaya göre ise, COVID-19 mutasyonu sonucunda ortaya çıkan Feline Enfeksiyoz Peritonit (FİP)’in kediler için ölümcül ve bulaşıcı olduğu bildirilmiş ama uzmanlar hayvanların virüs semptomlarını insanlar gibi yaşamadığını, ağır geçirmediğini söylemişti. Benzer kaygılar her salgın hastalıkta yaşanabiliyor. Dolayısıyla, hayvanlardaki virüs riskine karşı da çalışmalar yapılıyor.

“Hayvanlar virüsün mutasyonuna sebep olabilir”

Hayvanlar için yapılan çalışmalardan birisi de Kazakistan’da gerçekleştirildi. Ulusal Tarım Araştırma Üniversitesi’ne bağlı bulunan Uluslararası Aşı Merkezi tarafından, kediler için NARUVAX-C19 (pets) isminde bir alt ünite aşısı geliştirildi. Aşı, Nur Sultan’da düzenlenen Uluslararası Tarım Fuarı’nda kamuoyuna tanıtıldı.

Törende yapılan açıklamalarda, evcil hayvanlarda ve özellikle kedilerde COVID-19 riskinin bulunduğu ve hayvanların virüsün mutasyona uğramasına sebep olabileceği belirtildi. Aşının kediler üzerinde denemesinin yapıldığı açıklanarak, "Tamamen güvenli olduğu ve COVID-19’a karşı koruma sağladığı tespit edildi. Bu aşı sayesinde hayvanlarımızı virüsten koruyabileceğimizi umuyoruz." ifadelerine yer verildi.