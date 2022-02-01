Kedilerin Beyni Evcilleştirildikten Sonra Küçüldü

Kedilerle ilgili yapılan bilimsel bir araştırma sonucunda, bu hayvanların beyinlerinin evcilleştirildikten sonra küçüldüğü ortaya çıkarıldı. Aslında bu sonuç pek de şaşırtıcı değildi zira evcilleştirilen başka hayvanlarda da benzer bir durum ortaya çıkmıştı. Peki neden böyle bir şey oluyor?

Viyana Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları ile İskoçya Ulusal Müzesi, uzun zamandır ortak bir yaşam sürdürdüğümüz kedilerle ilgili bir araştırma yaptı. Yapılan araştırma sonucunda, kedilerin beyinlerinin insanlar tarafından evcilleştirildikten sonra küçüldüğü ortaya çıktı. Aslında bu tespit, çok da şaşırtıcı değildi.

Bilim insanları, geçtiğimiz yıllarda da benzer çalışmalar yürütüp, hayvanların beyinlerinin evcilleşmeden sonra nasıl değiştiğini anlamaya çalıştılar. Bu bağlamda köpeklerin, tavşanların ve koyunların beyinlerinin evcilleşmeden sonra küçüldüğü tespit edilmişti. Yapılan yeni çalışmayla bundan 10 bin yıl önce evcilleştirilmeye başlanan kedilerin de beyinlerinde küçülme yaşandığı anlaşılmış oldu.

Evcilleşen hayvanların beyinleri neden küçülüyor?

Bilim insanları, kedilerin beyinlerini kafatası üzerinden hareket ederek ölçtüler. Farklı tür kedileri üzerinden yapılan ölçümleri modern kedinin atası olarak bilinen vahşi Afrika kedileriyle kıyaslayan bilim insanları, kedilerin beyinlerinin küçüldüğünü ispatlamış oldular. Peki neden böyle bir şey gerçekleşiyor? Hayvanların beyinleri, evcilleştirme sonucunda neden küçülür?

Daha önce yapılan araştırmalara göre hayvanların beyinlerinin küçülmesinin temel nedeni, evcilleştirme ile tehdit unsurlarının azalması. Tahmin edilebileceği üzere evlerde beslenen hayvanlar, dışarıda yaşayanlara kıyasla daha az tehditle karşı karşıya kalıyorlar. Bu da hayvanların beyinlerindeki ilgili bölgeyi köreltiyor. Ancak burada tartışılması gereken başka bir husus daha var. Uzmanlara göre tehditlerden uzak kalan kedilerin burunlarında da küçülme olması gerekiyor ancak yapılan ölçümler, burun boyutlarında çok da önemli bir fark göstermedi.