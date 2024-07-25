Kedilerin dillerinin üstünde yer alan minik dikensi yapıları fark etmişsinizdir. Peki bunlar tam olarak ne işe yarıyor?

Aslında bu yapılara 'papilla' adı veriliyor.

Papillalar, minik dostlarımızın tüy bakımı ve beslenmesi için büyük önem taşıyor.

Biliyoruz ki kediler, kendilerini yalayarak vücudunun her tarafındaki tüylerine bakım yapar.

İşte dillerinin yüzeyindeki küçük, kanca şeklindeki papillalar, tüylerinin arasına derinlemesine girerek kirleri, parazitleri ve ölü tüyleri temizlemelerine yardımcı olur. Bu tüy bakımı işlemi, hem kedilerin cilt sağlığını korur hem de tüy dökülmesini azaltır.

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi papillalar kedilerin beslenmeleri açısından da önemlidir.

Dillerindeki bu pürüzlü yapı sayesinde yiyeceğin parçalanması kolaylaşır. Bu sayede besin, daha kolay çiğnenebilir bir hâle gelir.

Yine aynı şekilde su içerken de dillerinin pürüzlü yapısı, suyu dilin yüzeyine çeker. Kediler su içerken dillerini hızlıca ileri geri hareket ettirirler ve bu hareket sırasında dillerinin papillaları suyu yakalayarak ağızlarına getirir.

Minik dostlarımız hakkında daha fazla bilgi için: