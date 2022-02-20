Kedilerin Anlam Verilemeyen Tuhaf Davranışları ve Sebepleri

"Kediler neden klavye üzerine yatar?", "Neden musluktan su içerler?" gibi çoğu sorunun cevabının ardında evrimsel içgüdü yatıyor.

Bir kediniz varsa neyi, neden yaptığını mutlaka merak ediyorsunuzdur. Anlam verilemeyen o kadar çok hareketleri var ki her biri bilimsel araştırma konusu.

Aklınızdan geçen bu soruların yanıtlarını öğrendiğinizde kedinize olan bakış açınız genişleyecek ve onların ne kadar özel canlılar olduğunu bir kez daha anlayacaksınız.

Kediler neden klavyelerin üzerine yatmaya bayılır?

Dizüstü bilgisayarınızın yaydığı ısıyı sevdikleri için bunu yaptıkları sanılsa da aslında klavyeye düzenli olarak bıraktığınız koku nedeniyle o alanı benimserler ve daha güvende ve huzurlu hissettikleri için klavyenizin üzerine yatarlar.

Kediniz avladığı canlıları neden size sunar?

Bu konuda farklı teoriler bulunuyor. Sizi sevdiği için hediye olarak sunuyor olabilir veya sizde herhangi bir avlama belirtisi görmediği için "sen yapamıyorsun, ben yapayım en azından" düşüncesiyle size avcılığı öğretiyor olabilir.

Kediler neden tuvaletlerini kuma yapar?

Vahşi doğada yaşayan ataları çeşitli düşmanlara izlerini belli etmemek için koku yayan dışkılarını gömerlerdi. Bu içgüdüsel hareket evcil kedilerde de devam etmektedir.

Kediniz onu okşadıktan sonra tüylerini neden yalar?

Üzerine sinen kokuyu temizlemek için bunu yaptıkları sanılır fakat aslında sizin yaydığınız koku zerreeciklerini tatmak için bunu yapmaktadırlar.

Kediler neden oyuncaklarını, kağıttan yaptığınız topları su kaplarına atar?

Yemek yedikleri, su içtikleri alan onlar için önemli bir yaşam alanı olduğu için oyuncaklarını güvenli bir yerde saklamak isterler. Bunu önlemek için uyudukları alanın yanına bir oyuncak sepeti koyabilirsiniz, bundan sonra bu sepete bırakmaya başlayabilirler.

Kediler neden musluktan su içmeye bayılır?

Vahşi ataları doğadaki durgun suyun bakteri yuvası olduğunu, akan suyun ise daha duru olduğunu bilir. Kedilere hem onlardan bir içgüdü olarak kalmıştır hem de kendileri de musluktaki suyun daha taze olduğunu bilir. Suyu kalitesiz bir plastik kaptaysa onun kötü kokusunu duydukları için oradan su içmek istemezler. Bunun yerine porselen bir kaba su koyabilirsiniz.

Hastalandıklarında veya ölecekleri zaman neden saklanırlar?

Hastayken düşmanlarına karşı daha savunmasız oldukları için içgüdüsel olarak kuytu köşeye girerler.

Koltuk, halı, tırmalama tahtası, ağaç gibi nesneleri neden tırmalarlar?

Tırnaklarının arasındaki ter bezleri sayesinde bu nesnelere kokularını bırakırlar. Ayrıca tırnaklarının içindeki kirleri çıkarabilirler ve uzayan tırnaklarını bileyebilirler.

Kuş veya sinek gördüklerinde neden ağızlarını takırdatarak kuş gibi ses çıkarırlar?

Burada "kuş gibi" detayı önemli. Amazon Ormanları'nda yaşayan vahşi kedi türlerinden "margay"ın kuş avlarken bu hareketi yapıp sesi çıkardığı görülmüş. Kuş sesini taklit ederek avlarına bu sayede daha rahat sokulabildikleri düşünülüyor.

Neden her zaman dört ayak üzerine düşerler?

Hem hafif hem de esnek ve kıvrak oldukları için kuyruklarının da yardımıyla hızla bedenlerini çevirip dört ayak üzerine düşerler.

Kediler neden bitki yer?

Sadece ete değil lifli gıdalara da ihtiyaç duyarlar. Bu yüzden mamalarında bitkisel katkılar da bulunur. Bu sayede karbonhidrat ihtiyaçlarını giderebilirler. Haşlanmış mısırı, patatesi, zeytini sevmelerinin nedeni bu ihtiyaçlarından dolayıdır.

Neden masaj hareketi yaparlar?

Yavruyken süt emdiği zaman sütün daha iyi çıkmasını sağlamak için yaparlar, büyüdüklerinde ise annelerine yaptıkları bu memnuniyet hareketini diğer kedilere veya size yapmaya başlarlar.

Kediler ıslanmayı neden sevmez?

Tüyleri çok sık yapıda oldukları için ıslandıkları zaman normale kıyasla çok ağırlaşırlar, bu da onların hareketlerini çok fazla kısıtlar ve rahatsız edici olur. Düşmanlarına karşı daha savunmasız oldukları için tehlikede hissederler.

Kediler neden bu kadar çok uyur?

Çünkü doğada alacakaranlıkta yaşamaya alışmışlardır. Enerjilerini bu saatlere göre ayarlamak için gündüzleri bol bol uyurlar.

Kedilerin gözleri karanlıkta neden parlar?

Kedi, köpek, geyik gibi bazı hayvanların gözlerinde bulunan tapetum lucidum isimli ince bir katmanın ışığı yansıtma özelliği bulunur. Hayvanlar bu sayede düşük ışıkta bile daha iyi görebilirler. İnsanların gözünde bu katman bulunmaz.

Kediler neden bir şeyleri itip yere düşürür?

Sebebi çok basit: can sıkıntısı. Çok meraklı ve oyuncu oldukları için rahat durmazlar ve eğlenmek için böyle yöntemleri denerler. Kedinizle yeterince ilgilenmediğiniz takdirde bu gibi davranışları görme olasılığınız daha fazla olacaktır.

Kaynaklar: 1, 2, 3, 4