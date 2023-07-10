Bu senenin en çok beklenen filmlerinden biri olan Barbie, 21 Temmuz’da vizyona girecek. Vizyon öncesinde filmle ilgili birçok detay paylaşılırken bugün ise Ryan Gosling’in hayat verdiği Ken karakterine ait bir video paylaşıldı.

Ryan Gosling ve Margot Robbie’nin başrolünde yer aldığı, Greta Garwig’in ise yönetmen koltuğunda oturduğu Barbie filmi, 21 Temmuz günü vizyona girecek. Bu senenin en çok konuşulan filmlerinden olan Barbie, yeni bir videoyla daha gündeme geldi.

Grammy ödüllü Dua Lipa ve Billie Eilish gibi sanatçıların da yer aldığı Barbie filminin soundtrack’inin yayınlanmasının ardından, bugün Ken (Ryan Gosling) karakterinin seslendirdiği “I’m Just Ken” şarkısının bir bölümü video ile de tanıtıldı.

Ryan Gosling’in film için seslendirdiği video yayınlandı

Filmin dünya çapındaki ilk gösterimi öncesinde, Barbie'nin platin sarısı oyun arkadaşı Ken’e yepyeni bir bakış sunan yeni bir teaser yayınlandı.

Son fragman, Gosling'in oyuncak bebeğin özgüven sorunlarına bir övgü olan "I'm Just Ken" şarkısını seslendirdiğini gösteriyor.

Fragman, Ken'in iki kişilik bir bisikletin pedallarına basmaktan uzay giysisiyle süzülmesine kadar tüm detayları gözler önüne seriyor. Filme dair pek çok detayın yer aldığı fragmanda, Ken’in (Ryan Gosling) Barbie için seslendirdiği şarkıyı dinliyoruz.

Margot Robie ve Ryan Gosling’in başrolünde yer aldığı Barbie filmi, 21 Temmuz 2023’de gösterime girecek.

Barbie yeni “I’m Just Ken” fragmanı: