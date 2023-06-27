Barbie filminin reklam çalışmaları şaşırtmaya devam ediyor. Son olarak yapımcılar, Barbie'nin Rüya Evini gerçek hayatta inşa etti ve Airbnb'de listeledi.

21 Temmuz’da Oppenheimer ile aynı anda vizyona girecek Barbie, sosyal medyada sık sık gündeme getirilmeye devam ediyor. Ancak bu kez, bir şekilde görünce şaşırmadığımız bir gündem oluştu.

Dünya çapında hizmet veren ev kiralama platformu Airbnb’de Barbie’nin “Rüya Evi” için ilan sayfası açıldı. Üstelik bu ev gerçek.

Karşınızda gerçek hayatta kalabileceğiniz Barbie Rüya Evi:

Airbnb’deki ilanı veren kişiyi de oldukça yakından tanıyoruz: Barbie’nin yanıklısı Ken. Kendisi adına paylaşılan ilana göre Ken, Rüya Ev’i hazır Barbie uzaklara gitmişken devralmış. Sonra da kiraya vermeye karar vermiş…

Görseller gerçekliğini sorgulatıyorsa, işte evin gerçek görüntüleri:

İlk etapta görsellerin gerçek olmadığını, ilanın sadece soyut bir reklam olduğunu düşünebilirsiniz. Ancak bu ev gerçek. Üstelik her gece rezervasyon yapanları ağırlamaya başlayacak. Sadece 21 ve 22 Temmuz tarihlerinde ve en fazla iki kişiye ev sahipliği yapacak.

Rezervasyon dediğimize bakmayın: Evde kalmak ücretsiz!

Barbie’nin Rüya Evi’nde kalacak kişiler, rezervasyon yapanlar arasından rastgele seçilecek. Rezervasyonlar, 17 Temmuz TSİ 20.00’da başlayacak. Tabii eve geliş ve gidiş için gerekli yolculuk masrafları, evde kalacakların sorumluluğunda olacak.

Ayrıca Airbnb, Barbie’nin sinemalara girmesi şerefine Çocukları Kurtarın Vakfı’na bağışta bulunacak.