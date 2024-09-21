Hasta olunca iyileşmek istemek ve bunun için bazı yollar aramak aslında yalnızca insanlara özgü bir davranış değil. Hayvanlar da bir rahatsızlığa yakalanınca eski sağlığına kavuşmak istiyor.

Hatta hayvanlar, iyileşmek için öyle sıra dışı şeyler yapıyor ki inanması oldukça güç.

Gelin kendi hastalığını tedavi etmek için ilginç yöntemler kullanan 5 hayvana bakalım.

Biyolog Michael Singer, Arizona’daki yünlü ayı tırtıllarını gözlemlerken onların çeşitli bitkilerle beslendiğini fark ediyor.

Aslında bu durum tırtılların tipik davranışlarına aykırı çünkü bu hayvanlar genellikle belirli bitkileri tüketmeyi tercih ediyor. Biyolog, bu tuhaf beslenme alışkanlığının sebebi araştırdığında, tırtılların parazit sineklerle enfekte olduğunu keşfediyor.

Parazit sinekler, yumurtalarını tırtılın vücuduna bırakıyor ve sinek larvaları, tırtılın iç organlarını tüketiyor. Tırtılların bu ölümcül parazitlerden kurtulmak için pirolizidin alkaloidleri içeren zehirli bitkileri yediği görülüyor.

Bu durum biyoloğun, tırtılların kendi kendine ilaç kullanma olasılığı üzerine düşünmeye itiyor ve deneyler de pirolizidin alkaloidleriyle beslenen tırtılların, parazitlerden daha kolay kurtulabildiğini gösteriyor.

Madagaskar’da yaşayan lemurların ve Güney Amerika’daki kapuçin maymunlarının, kıvrımlı kırkayakları yakalayarak ezdiği ve bu sayede çıkan sıvıyı kürklerine sürdüğü görülüyor.

Bunun sebebini öğrenmek amaçlı yapılan çalışmalar da bu kırkayakların, sivrisinekleri uzaklaştıran toksik kimyasallar salgıladığını ortaya koyuyor. Bilim insanları bu davranışın, hayvanların bilinçli bir tercihi olup olmadığını henüz netleştirebilmiş değil. Ancak enfeksiyonlar ve böcek ısırıklarını önlemedeki faydası aşikâr.

Mexico City’de yapılan bir araştırma ile de bazı kuş türlerinin, yuvalarında sigara izmariti kullandığı tespit ediliyor.

Bu davranışın sebebi ise oldukça tuhaf. Tütünün içinde bulunan nikotin, beklenmedik şekilde parazitleri uzak tutuyor. Bu keşiften sonra yapılan araştırmalar da sigara izmaritleriyle yapılan yuvaların, daha az zararlı böcekleri çektiğini gösteriyor.

Ancak elbette bu uygulamanın kuşların sağlığı üzerinde yaratacağı olumsuz etkileri vurgulamakta fayda var. Nikotin ne de olsa toksik bir madde. Fakat bu uygulama yine de parazitlerden korunma sağlayarak kuşlar için bir avantaj durumunda.

Bundan 2 yıl önce yapılmış bir araştırma ise Gabon’daki şempanzelerin, kendi yaralarını ezilmiş böceklerle tedavi ettiğini gösteriyor.

Araştırmalara göre şempanzeler, birbirlerinin yaralarına çeşitli ezilmiş böcekleri uyguluyor ve bu davranışın tesadüfi olmadığını gösteriyor. Bilim insanları da bu davranışın, sosyal bir öğrenme süreci olduğunu ve şempanzelerin yaralarına uyguladıkları böceklerin, iyileşme sürecine katkı sağladığını sözlerine ekliyor.

Son olarak Monarch kelebekleri, yavrularını daha doğmadan önce ilaçlayarak koruma altına alıyor.

Bu kelebekler enfekte olduğunda, yumurtalarını zehirli ipek otlarının üzerine bırakmayı tercih ediyor. Bu bitkiler ise şaşırtıcı şekilde yavruların enfeksiyondan korunmasına katkı sağlıyor.

Aslında kelebekler enfeksiyon riskini azaltmak için bilinçli bir tercih yapıyor olmasa da bu davranış, hayvanlar aleminde kendiliğinden tedavi mekanizmalarının ne kadar yaygın olduğunun bir başka örneği olarak karşımıza çıkıyor.

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