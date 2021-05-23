Keşfedilen Nova 50 Kat Daha Parlak Hale Geldi

Japonya'da amatör bir gökbilimci, geçtiğimiz aylarda küçük ayı takım yıldızının yanında yeni bir yıldız keşfetmişti. Ulusal Astronomi Gözlemevi, bunun bir nova olduğunu doğruladı. Bilgilere göre nova, keşfedildiği günü takip eden 2 ay içinde 50 kat daha parlak hale geldi.

Uzayın sonsuzluğundan, konuyla ilgili her haberimizde bahsediyoruz. Bu sonsuzluğun beraberinde getirdiği gizemler de birçoğumuzun aklında yer ediyor. Kara delikler, atmosferi zehirli gazlardan oluşan gezegenler, sayısız yıldızlar, yağmur yerine elmas yağan gezegenler ve daha niceleri keşfedilmek üzere bizleri bekliyor ve biz de çağımızın en ileri teknolojilerini kullanarak onlar hakkında bilgiler edinmeye çalışıyoruz.

Uzayın sonsuzluğunun içindeki bir diğer merak unsurumuz da uzaktan bakıldığı sürece görüntü şöleni sunan fakat etki alanına yaklaşıldıkça felaketlere sebep olacak olan novalar.

Nova nedir?

Yaşamının son evresindeki soğuk yıldızlara beyaz cüce denir. Bu yıldızların enerjilerinin bitmesiyle ortaya çıkan nükleer patlama, aniden parlamalarına sebep olur. Bu da yeni bir yıldızın aniden ortaya çıkışını görmemizi sağlar. Aslında ortaya çıkan şey yeni bir yıldız değil, solduktan sonra bir anda patlamasıyla birlikte ışıyan yıldızlardır. Gökbilimcilerin verdiği bilgilere göre Samanyolu galaksisinde oldukça az sayıda görülse de, yılda yaklaşık olarak 40 nova keşfediliyor.

Bu novalar birkaç saat içinde en parlak durumlarına ulaşır, sonrasındaysa kademeli olarak sönerler. Normal şartlarda birkaç haftalığına ışığını görebildiğimiz novalar, nadir olarak 1 aydan fazla ışımaya devam ederler. Bu da haberimizin konusu olan novayı oldukça ilginç kılıyor.

Japon gökbilimcinin keşfettiği nova

Japonya’da amatör bir gökbilimci olan Yuji Nakamura, 18 Mart tarihinde bir yıldızın patlama anına tanıklık etmişti. Yaptığı keşfi derhal Ulusal Astronomi Gözlemevine götüren Yuri Nakamura’nın keşfettiği patlamanın bir nova olduğu gözlemevi tarafından onaylandı.

Novanın keşfinin üzerinden 2 ay geçtiğindeyse gökbilimciler, novayı 2 ay önceki haline kıyasla 50 kat daha parlak halde buldular. Öyle ki 9 Mayıs tarihinde tekrar gözden geçirilmiş olan nova, çıplak gözle görülebilecek derecede parlaktı.

Aktarılan bilgilere göre gökbilimciler, yılda ortalama 20 yeni yıldız keşfediyor. Fakat bunların çoğu birkaç günlüğüne gittikçe parlayıp sonrasında sönüyor. Bu sebeple erken evrelerinde keşfedilmiş olan bu nova büyük önem taşıyor.