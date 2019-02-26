'Keşke Hemen Yayınlansa' Dedirten Konsept iOS 13 Tasarımı

Tasarımcı Leo Vallet, iOS 12'de beklediği arayüz değişikliklerini ve yeni özellikleri göremeyen iPhone ve iPad kullanıcılarının iOS 13'te görebilecekleri bir takım özelliklerin konsept tasarımını yayınladı.

Apple, geçtiğimiz yılın sonlarında tanıtılan iOS 12 sürümünü geliştirirken kullanıcıların iOS deneyimini iyileştirmek yerine işletim sistemini performans ve verimlilik anlamında geliştirmeyi tercih etmişti. Bu nedenle iPhone ve iPad kullanıcılarının iOS 13 ile ilgili beklentileri normalin biraz üzerine çıkmış durumda.

Apple, iOS 13 sürümünü birkaç ay sonra gerçekleşecek WWDC 2019 etkinliğinde kullanıcılara tanıtacak. Şirket, geçtiğimiz yıl performans iyileştirmelerine odaklandığından bu yılki iOS sürümünde bir takım yeni özellik ve arayüz güncellemelerinin kullanıcılara sunulması bekleniyor.

Tasarımcı Leo Vallet, iOS 13 ile ilgili bir takım yeni özelliklere ait konsept görüntüler paylaştı. Bunların başında elbette ki tüm cihaz arayüzünü kaplayan bir karanlık mod geliyor. Fakat Vallet’in konseptindeki en önemli detay, bu karanlık modun kontrol merkezindeki ekran parlaklığı ayarından kolaylıkla açılıp kapatılabiliyor olması.

Vallet’ın tasarımındaki bir diğer detay ise çoklu görev menüsünün kontrol merkezi ile birleştirilmesi. Bu sayede kontrol merkezini açtığınızda altta hızlı ayarlar karşınıza çıkarken, üst kısımda arka planda açık olan uygulamalar gösteriliyor. Pek çok kullanıcının böyle bir özellikten memnun kalacağı kesin.

Son değişiklik ise ses açma kısma arayüzünün iyileştirilmesi yönünde. iOS 12, oldukça büyük ve çoğu kullanıcı tarafından beğenilmeyen bir ses açma kısma arayüzüne sahip. Apple, iOS 13 ile birlikte çok daha temiz ve göze hoş gelen bir ses açma kısma arayüzü sunabilir.