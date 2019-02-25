Gmail'in iOS Uygulaması, Yeni Tasarımına Kavuştu

iOS Gmail uygulaması yeni bir görünüme kavuştu.

Google, ocak ayının sonlarında, güncellenmiş tasarım dilinden faydalanan ve ilk kez geçen yıl web uygulaması ile tanıtılan özellikleri getiren Android ve iOS için Gmail’in yeniden tasarlandığını duyurdu. Google Materyal Teması şimdi iOS için Gmail’e dağıtılıyor.

iOS için yeni Gmail, uygulamanın üst kısmında ve arayüzün diğer kısımlarında yer alan önceki parlak kırmızı rengi kaldırmış gözüküyor. Yeni gelen sade beyaz renk, tam genişlikte bir arama alanının bulunduğu uygulamanın en üstünde başlıyor. Uygulamanın sağ üst tarafında, dokunulduğunda hesap değişikliği yapmanızı sağlayan bir avatar kısmı yer alıyor. Uygulamanın üst tarafının sol kısmında ise navigasyon menüsü açan bir hamburger ikon var.

Uygulamanın sağ alt köşesinde, yeni e-postalar oluşturmak için artı simgesine sahip bir buton bulunuyor. Bu yeni sürüm, kullanıcıların arasında seçim yapabilecekleri üç farklı 'görünüm' içeriyor. Bunlar da 'Varsayılan' , 'Normal' ve 'En Yüksek' seçeneklerini sunuyor.

Varsayılan, hızlı erişim için ana listede fotoğrafların, belgelerin ve diğer eklerin adlarını gösterir. 'Normal', bu hap şeklindeki kısayolları kullanmazken, 'En Yüksek' çok yoğun bir liste için gönderen simgelerini kaldırıyor. Kullanıcılardan ilk kurulumda bir görünüm seçmeleri isteniyor ancak bu seçenekler sonradan ayarlar kısmından değiştirilebiliyor.

Yeni tasarımın bir yararı, etiketlerin ve diğer renklerin konuşma listelerinde hemen çıkması gibi gözüküyor. Bu sürümdeki bir diğer özellik, zararlı mesajlar için daha belirgin spam uyarıları veriyor olması.

iOS'teki Gmail için Google Materyal Teması, sunucu tarafındaki güncellemeyle yayına girdi. 20 Şubat'ta yayınlanan yeni sürüm 5.0.190127, sizde bulunuyor ancak bu yeni tasarımı almadıysanız uygulamayı kapatıp tekrar açmayı deneyebilirsiniz. Eğer yine de bir değişiklik yoksa uygulamayı silip App Store'dan tekrar yükleyebilirsiniz.