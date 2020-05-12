Keylogger Nedir? Nasıl Bulaşır ve Temizlenir?

Teknolojinin gelişmesiyle doğru orantılı olarak gelişen bilgisayarlarımızın ne yazık ki henüz çözülemeyen bir sorunu olan virüslerden biri de Keylogger. Bu yazımızda sizlere Keylogger nedir, nasıl bulaşır ve nasıl temizlenir sorularının cevabını veriyoruz. Hoş geldiniz.

Gün içinde uzun süreler bilgisayar kullanan biriyseniz ve zamanınızın çoğunu internet üzerinde geçiriyorsanız, genel olarak bilgisayarların henüz kurtulamadığı bir problemi olan virüslerden korkabilirsiniz. Bu virüsler veya kötü amaçlı yazılımlar trojan, solucan veya bugünkü yazımızın konusu olan Keylogger gibi farklı şekilde isimlendirilirler ve farklı görevleri vardır.

Bu yazımızda sizler için Keylogger nedir sorusunun cevabını yanıtlayacağız. Bunun yanı sıra Keylogger’ın bilgisayarlara nasıl bulaşabildiğini anlatacak ve nasıl temizleyeceğinizle ilgili bilgiler vereceğiz. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan sorularımıza yanıt bulalım.

Keylogger Nedir?

Casus yazılım veya izleme yazılımı olarak da adlandırılabilen Keylogger, basit bir şekilde anlatmak gerekirse klavyede yaptığınız her tıklamayı izleyen yazılımlara verilen isimdir. Aslında bu tür yazılımların temelinde klavyenizdeki tuşları gizli bir şekilde izlemek yatar. Bu şekilde bu izleme yazılımının arkasındaki kişiler klavyede neler yazdığınızı görebilir ve sizin hareketlerinizi gizli bir şekilde takip edebilirler.

Keylogger yazılımlarının iki farklı kullanımı vardır. Bunların biri kişilerin isteğiyle kullanabilecekleri yazılımlar, diğeri ise kötü amaçlı kişilerin bilgisayarınıza gizlice yükleyerek çalıştırdığı yazılımlardır. Aklınızda “Kişiler neden böyle bir yazılım kullanmak istesin ki?” sorusu canlandıysa, çocuğunun bilgisayar üzerinde neler arattığını veya ne tür işlemler yaptığını izlemek isteyen ebeveynleri aklınıza getirebilirsiniz. Bu, Keylogger yazılımının masum yüzünü temsil edebilir.

Keylogger’ın masum ve legal olmayan yüzü ise kötü amaçlı kişilerin sizin haberiniz olmadan bilgisayarınızı takip ettiği yazılım türü. Eğer bilgisayarınızda bu tür bir yazılım mevcutsa, siz bilgisayarı açtığınız andan itibaren yazılım çalışmaya başlayacaktır. Bu aşamadan sonra hesap bilgileriniz, internet aramalarınız, kredi kartı bilgileriniz gibi gün içerisinde internette veya herhangi bir programda girdiğiniz bilgiler direkt olarak karşı tarafa iletilecektir.

Keylogger ne kadar tehlikeli?

Basit bir yazılım gibi gözüküyor olsa da Keylogger günümüzün en korkutucu casus yazılımlarından biri. Öyle ki bir zamanlar yalnızca klavye hareketlerini izlediği düşünülen Keylogger yazılımlarının gün geçtikçe ekran kaydı alan versiyonları da türemeye başladı. Bu da bu tür yazılımları ultra tehlikeli kılıyor.

Bu tür yazılımlar hem klavye hareketlerinizi izleyip hem de ekran kaydı aldığı için hangi şifrenin hangi hesaba ait olduğu kolay bir şekilde görülüyor. Dolayısıyla karşı taraf hesaplarınıza daha kolay bir şekilde ulaşabiliyor. Peki bu durum ne kadar ciddi bir tehlike oluşturuyor?

Eğer birileri e-posta hesabınızın şifresini, kredi kartı bilgilerinizi, özel ve paylaşılmaması gereken kişisel verilerinizi ve bunun gibi detayları öğrenirse, bunları size karşı kullanabilir ve yüksek miktarlarda paranızı almaya çalışabilir. Bunun yanı sıra kimlik hırsızlığı yaparak sizin kimliğinizi legal olmayan platformlarda kullanabilirler ve bu da başınıza çok büyük dertler açabilir.

Bilgisayarıma nasıl Keylogger bulaşır?

Bilgisayara Keylogger bulaşmasının farklı yolları bulunur. Biraz önce de söylediğimiz gibi bazen kullanıcılar kendi isteğiyle bilgisayarlarına Keylogger yazılımını yükleyebilirler ancak biz bunların ismini vermeyi uygun görmüyoruz. Zira bu tür programları internet ortamından bilgisayarınıza yüklerken ister istemez kötü amaçlı bir yazılım yükleme ihtimaliniz yüzde 90’ın üzerinde.

Keylogger yazılımı da temel olarak diğer kötü amaçlı yazılımlar gibi bilgisayarınıza ulaşır. Yani bir Keylogger yazılımını size gönderilen veya bilgisayarınıza indirilen bir dosyayı açarak sisteme yüklersiniz ve size bu dosyayı gönderen kişiye teslim olursunuz. Bu dosya size e-posta, metin belgesi, P2P ağlar veya bir sosyal medya mesajı aracıyla ulaşabilir ve bu dosyaları açtığınız anda eğer bilgisayarınız korunmuyorsa her şey için çok geç olabilir.

Bazı internet siteleri içerisine yüklenmiş olan virüsler nedeniyle şüpheli duruma düşebiliyor. Bu da genellikle sitelerin içerisine yüklenen Keylogger tarzı virüsler nedeniyle oluyor. Eğer bu tarz bir siteye girerseniz, Google genellikle sizleri uyarıyor ancak eğer siteye girmek için ısrar ederseniz, bu tarz sitelerden de kötü amaçlı yazılım kapabilirsiniz.

Keylogger bulaştığını nasıl anlarım?

Bilgisayarınızda Keylogger yazılımı olup olmadığını öğrenmek hiç de kolay değil zira bu yazılım birçok yönteme karşı koruma sağlaması ve gizli olarak çalışmasıyla biliniyor. Dolayısıyla eğer bilgisayarınızda Keylogger bulunuyorsa bunu öğrenmek ya da en azından tahmin etmek için bazı şeylere dikkat etmeniz gerekiyor.

Bunlardan biri, internette gezinirken bilgisayarınızın yavaşlıyor olması. Eğer internet tarayıcınızda gezinirken bilgisayarınızda gözle görülür bir performans düşüşü yaşıyorsanız, bunun muhtemel sebeplerinden biri Keylogger yazılımıdır. Keylogger’ın arkada gizlice çalışıyor olması ve bilgisayarı yoruyor olması bunun temel nedenidir.

Bu yazılımın farkına varabileceğiniz bir başka nokta ise siz yazı yazmaya çalışırken klavyeye bastığınız tuşların ekrana gelmemesi veya geç gelmesi olabilir. Bunun yanı sıra eğer bir internet sayfası açmaya çalışıyorsanız ve sayfanın grafikleri düzgün yüklenmiyorsa veya sayfa hiç açılmıyorsa, bu da sisteminizde Keylogger olduğu anlamına gelebilir.

Keylogger yazılımından nasıl korunurum?

Açtığınız eklentilere ve programlara dikkat edin

Şifrelerinizi düzenli olarak değiştirin

Alternatif bir klavye düzeni kullanın

Kapsamlı bir güvenlik programı kullanın

Keylogger yazılımından korunabilmek için bir program yüklemek yerine kendi kendinize alabileceğiniz bazı önlemler de bulunuyor. Bunlardan biri de tahmin edebileceğiniz gibi size her gönderilen linki veya dosyayı güvenmediğiniz sürece açmamak. Size linki veya dosyayı gönderen kişi bir tanıdığınız bile olsa güvenli ve bilindik olmayan site linklerine tıklamamanızı tavsiye ediyoruz.

Bunun dışında parolanızı düzenli olarak değiştirmek de alabileceğiniz önlemlerden biri. Bununla birlikte eğer hesaplarınızda iki aşamalı kimlik doğrulama sistemini de açarsanız, Keylogger yazılımının hesaplarınızı ele geçirmesini engelleyebilirsiniz. Yine de bu yöntem kredi kartı bilgisi gibi önemli bilgilerin alınmasını engellemeyeceği için bunu yalnızca hesapları korumak için kullanabileceğinizi göz önünde bulundurun.

Çoğu Keylogger yazılımı genel olarak daha yaygın kullanılan QWERTY klavye düzenine göre klavye hareketini kaydeder. Dolayısıyla DVORAK veya F klavye gibi düzenler kullanmak, Keylogger yazılımlarına ters köşe yapmanıza yardımcı olabilir. Yine de bu yönteme alışmak oldukça zor olduğu için tercih edilmeyebilir.

Hepsinin yanı sıra kontrolü bir koruma programına bırakmak da etkili bir çözüm olabilir. Keylogger yazılımları bilgisayara yüklendiği anda gizlenebiliyor olsa da yüklenme aşamasındayken virüs programları tarafından algılanıp engellenebiliyor. Dolayısıyla güvenilir bir antivirüs programı kullanmak sizleri Keylogger yazılımlarından koruyabilir.

Keylogger nasıl temizlenir?

Keylogger yazılımını silmek için iki ana yöntem bulunur. Bunlardan biri programla silme yöntemidir. Eğer bilgisayarınıza giren zararlı yazılım özel olarak tasarlanmış ve imzası henüz keşfedilmemiş bir virüs türü değilse, bu yazılımlar anti-malware yazılımları sayesinde silinebilir. Bunun için buraya tıklayarak sizin için derlediğimiz en iyi antivirüs programları listemize göz atabilirsiniz.

Eğer programlar bu yazılımı silebilmenizi sağlamıyorsa yapılabilecek tek şey milletimizce her derde deva olan format yöntemidir. Burada dikkat etmeniz gereken konu, kaç diske sahip olursanız olun hepsini formatlamanız gerektiği. Keylogger’ın nereye yüklendiğini ve hangi diskte yedek oluşturduğunu bilemezsiniz. Dolayısıyla tüm diskleri temizlemeniz daha yararlı olur.

Keylogger nedir, nasıl bulaşır ve nasıl temizlenir sorularına cevap verdiğimiz yazımızın sonuna geldik. Eğer bilgisayarınızda Keylogger veya benzeri bir yazılım bulunduğunu düşünüyorsanız, bu yazımızdaki adımları uygulayarak bu yazılımdan kurtulabilirsiniz.