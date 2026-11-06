Kia Kasım 2026 Fiyat Listesi Belli Oldu: Seltos'ta 300 Bin TL İndirim!

Kia'nın Kasım 2026 fiyat listesi açıklandı. Markanın güncel listesinde Picanto, Stonic, XCeed, Sportage, Seltos, Sorento, Niro EV, EV2, EV3, EV6 ve EV9 modelleri yer alıyor.

Kia, Kasım 2026 dönemi için geçerli olacak güncel otomobil fiyatlarını yayınladı. Listede benzinli, mild hybrid, hibrit ve tamamen elektrikli modellerin yanı sıra bazı araçlarda dikkat çeken kampanyalı fiyatlar da bulunuyor.

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Bu içerikte Kia’nın Kasım 2026 sıfır otomobil fiyatlarını, model bazlı donanım seçeneklerini, kampanyalı fiyatlarını ve paylaşılan opsiyon kalemlerini inceliyoruz.

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Kia fiyat listesi - Kasım 2026

Model İsmi Güncel Fiyatı Kampanyalı Fiyatı EV2 1.819.000 TL 1.749.000 TL Picanto 1.460.000 TL 1.460.000 TL XCeed 2.099.000 TL - Stonic 1.960.000 TL 1.855.000 TL Seltos 2.549.000 TL 2.249.000 TL EV3 2.450.000 TL - Niro EV 2.299.000 TL 2.199.000 TL Sportage 2.249.000 TL 2.099.000 TL EV6 3.790.000 TL - Sorento 6.390.000 TL 6.240.000 TL EV9 6.540.000 TL 6.390.000 TL

EV2 fiyatları - Kasım 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 107,8 kW, Elektrik Cool Otomatik 1.819.000 TL 1.749.000 TL 107,8 kW, Elektrik Elegance Otomatik 1.999.000 TL 1.929.000 TL 99,5 kW, Elektrik Elegance Long Range Otomatik 2.199.000 TL 2.099.000 TL

Kia EV2, markanın tamamen elektrikli SUV ailesinin kompakt üyelerinden biri. Kasım 2026 fiyat listesinde Cool, Elegance ve Elegance Long Range olmak üzere üç farklı versiyonla sunuluyor.

EV2 opsiyon fiyatları - Kasım 2026

Opsiyon Türü Fiyat Renk Opsiyonu 16.900 TL

Niro EV fiyatları - Kasım 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 150 kW, Elektrik Elegance, Otomatik 2.299.000 TL -

Kia Niro EV, markanın tamamen elektrikli SUV seçeneklerinden biri olarak ürün gamında yer alıyor. 150 kW gücündeki elektrik motoruyla 204 PS güç üreten model, Elegance donanımıyla satışa sunuluyor.

Niro EV opsiyon fiyatları - Kasım 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

Picanto fiyatları - Kasım 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.0L 67 PS Benzin Feel AMT 1.460.000 TL - 1.0L 67 PS Benzin Cool AMT 1.470.000 TL -

Kia Picanto, markanın şehir içi kullanıma yönelik en kompakt otomobili olarak ürün gamında yer alıyor. 1.0 litrelik benzinli motor ve AMT otomatik şanzımanla sunulan model, Feel ve Cool olmak üzere iki farklı donanım seçeneğine sahip.

Picanto opsiyon fiyatları - Kasım 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

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Stonic fiyatları - Kasım 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.0L 100 PS Benzin Cool DCT 1.960.000 TL 1.830.000 TL 1.0L 100 PS Benzin Elegance DCT 1.995.000 TL 1.875.000 TL 1.0L 100 PS Benzin Prestige DCT 2.290.000 TL 2.190.000 TL

Kia Stonic, kompakt SUV tasarımı ve şehir kullanımına uygun boyutlarıyla markanın ulaşılabilir modellerinden biri. 1.0 litrelik 100 PS benzinli motor ve DCT otomatik şanzımanla sunulan araç, üç farklı donanım seçeneğine sahip.

Stonic opsiyon fiyatları - Kasım 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

XCeed fiyatları - Kasım 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.0L 115 PS Mild Hybrid-Benzin Cool DCT (Otomatik) 2.099.000 TL -

XCeed, hatchback ve crossover karakterini bir araya getiren gövde yapısıyla Kia ürün gamında farklı bir yerde konumlanıyor.

XCeed opsiyon fiyatları - Kasım 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

Sportage fiyatları - Kasım 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.6L 150 PS Benzin Live DCT Otomatik 2.249.000 TL 2.099.000 TL 1.6L 150 PS Benzin Vision DCT Otomatik 2.550.000 TL 2.387.000 TL 1.6L 150 PS Benzin Cool DCT Otomatik 2.750.000 TL 2.650.000 TL 1.6L 150 PS Benzin Elegance DCT Otomatik 3.075.000 TL 2.925.000 TL 1.6L 150 PS Benzin Prestige DCT Otomatik 3.340.000 TL 3.240.000 TL 1.6L 180 PS Benzin GT-Line 4X4 DCT Otomatik 3.500.000 TL 3.250.000 TL 1.6L 180 PS Benzin GT-Line Design 4X4 DCT Otomatik 3.140.000 TL 2.990.000 TL

Kia Sportage, markanın SUV ürün gamındaki en önemli modellerinden biri. Geniş iç hacmi, farklı donanım seçenekleri ve benzinli motor seçenekleriyle aile kullanımına da hitap ediyor.

Sportage opsiyon fiyatları - Kasım 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

Sorento fiyatları - Kasım 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.6L 239 PS 4X4 Hibrit Prestige Smart Otomatik 5 Koltuk 6.390.000 TL 6.240.000 TL 1.6L 239 PS 4X4 Hibrit Prestige Smart Otomatik 7 Koltuk 6.530.000 TL 6.380.000 TL

Sorento, listede 1.6L 239 PS 4X4 hibrit motor ve Prestige Smart donanımıyla 5 ve 7 koltuklu olmak üzere iki seçenekle yer alıyor. Prestige Smart donanımı ve 4X4 yapısıyla daha üst seviye SUV beklentilerine yanıt veriyor.

Sorento opsiyon fiyatları - Kasım 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

EV3 fiyatları - Kasım 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 150 kW, Elektrik Cool Long Range Otomatik 2.450.000 TL - 150 kW, Elektrik Elegance Long Range Otomatik 3.199.000 TL - 150 kW, Elektrik Elegance Comfort Otomatik 2.485.000 TL - 150 kW, Elektrik Prestige Otomatik 3.199.000 TL - 150 kW, Elektrik GT-Line Long Range Otomatik 3.790.000 TL -

EV3, Kia’nın elektrikli SUV ürün gamındaki daha kompakt seçeneklerinden biri olarak listede bulunuyor. Standard Range ve Long Range seçenekleriyle sunulan model, elektrikli mobiliteye geçmek isteyen ve SUV formunu kompakt ölçülerle tercih eden kullanıcılar için hazırlanmış bir alternatif.

EV3 opsiyon fiyatları - Kasım 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

EV6 fiyatları - Kasım 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 125 kW, Elektrik Elegance Otomatik 3.790.000 TL -

EV6, Kia’nın tamamen elektrikli model ailesinde daha dinamik tasarım çizgileriyle ayrılan seçeneklerinden biri. Elegance Standard Range donanımıyla listelenen model, elektrikli sürüş karakterini daha geniş gövde yapısı ve modern kullanım beklentileriyle birleştiriyor.

EV6 opsiyon fiyatları - Kasım 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

EV9 fiyatları - Kasım 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 149 kW, Elektrik Prestige Otomatik 7 Koltuk 6.540.000 TL 6.390.000 TL 283 kW, Elektrik GT-Line 4X4 Otomatik 6 Koltuk 7.870.000 TL 7.720.000 TL

EV9, markanın büyük ve tamamen elektrikli SUV modeli olarak ürün gamının üst basamaklarında yer alıyor. 6 ve 7 koltuklu seçeneklerle listelenen model, geniş aile kullanımı, elektrikli altyapı ve daha üst donanım beklentilerini bir arada sunan bir seçenek olarak öne çıkıyor.

EV9 opsiyon fiyatları - Kasım 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

Seltos fiyatları - Kasım 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.6L 180 PS Benzin Cool DCT Otomatik 2.549.000 TL 2.249.000 TL 1.6L 180 PS Benzin Elegance DCT Otomatik 3.215.000 TL 2.965.000 TL 1.6L 180 PS Benzin X-Line DCT Otomatik 3.399.000 TL 3.149.000 TL

Kia'nın Kasım 2026 fiyat listesine yeni eklediği Seltos, 1.6 litrelik 180 PS benzinli motor ve DCT otomatik şanzımanla üç farklı donanım seçeneğine sahip.

Seltos opsiyon fiyatları - Kasım 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

Kaynak: Kia Türkiye