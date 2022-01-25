Karayolları Genel Müdürlüğü Güncel Yol Durumunu Paylaştı

Neredeyse tüm ülkede hayatı durma noktasına getiren kar yağışı çoğu ilimizde tüm hızıyla sürüyor. Geçtiğimiz günlerde birçok insan karda mahsur kalmış ve çoğu şehirde yollar kapanmıştı. Karayollar Genel Müdürlüğü ve belediyeler tuzlama çalışmalarına devam ediyor. İstanbul’da şiddetli kar yağışının ardından kamu çalışanlarına da idari izin verilmişti.
Geçtiğimiz günlerde birçok insanın yollarda mağdur olmasından dolayı pek çok kişi sosyal medya paylaşımları yaparak tepkilerini göstermişti. Otoyollarda araçlar kilometrelerce sıralar oluşturmuştu. İstanbul’da da yağış sebebiyle özel araçların trafiğe çıkışı yasaklanmıştı. Karayolları Genel Müdürlüğü ve belediyeler konuyla alakalı olarak çalışmalarına devam ediyor.
Karayolları Genel Müdürlüğü önemli karayolu güzergahlarındaki güncel yol durumunu paylaştı
KGM tarafından yapılan son açıklamaya göre;
- -İstanbul’a Anadolu ve Trakya yönünden araç kısıtlamarı kaldırıldı.
- -Gözeli Sivrice İl Yolu trafiğe açıldı.
- -Kuzey Marmara ve Tem Otoyolları tüm araçlar için çift yönlü olarak ulaşıma açıldı.
- -TAG (Tarsus-Adana-Gaziantep) Otoyolu Ankara İstikameti yağış ve yol durumuna göre tır trafiğine kontrollü olarak verilmekte.
- -Muğla-Kale Yolu ulaşıma açıldı. Keçiborlu-Uluborlu Yolu ulaşıma açıldı.
- -Kağızman-Ağrı Yolu ulaşıma kapatıldı.
- -Akçakoca-Düzce Yolu Kabalak Mevkii zinciri takılı olmayan tır trafiğine kapatıldı.
- -Taşkent-Sarıevliler Yolu ulaşıma kapatıldı. Kulu-Şereflikoçhisar-Aksaray Yolu ulaşıma kapatıldı.
- -Seydişehir-Beyşehir, Seydişehir-Akseki Yolları ulaşıma kapatıldı.
- -Genç-Yenisu İl Yolu 0-44 km'ler arası araç trafiğine açıldı.
- -Bingöl-Sancak İl Yolu 0-47 km'ler arası araç trafiğine kapatıldı.