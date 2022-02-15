Super Bowl'da yeni maskotu Robo Dog'u tüm dünyaya gösteren Kia, maskotunun 10 bin adet NFT'sini piyasaya süreceğini açıkladı. NFT'lerden elde edilen gelirin tamamıysa hayvan barınaklarına ve kurtarıcılarına yardım eden Petfinder Foundation'a aktarılacak.

Son zamanların en popüler ve tartışılan teknolojilerinden biri olan NFT’ler, devasa şirket ve markaların da ilgisini çekmeye çoktan başlamıştı. Bu markalar arasına son katılan isim ise Güney Koreli otomobil üreticisi Kia oldu. Super Bowl’da yayımladığı reklamda ana karakter olarak Robo Dog isimli robot köpeğe yer veren Kia, bu köpeğin NFT’lerini çıkardığını duyurdu.

Bir NFT kampanyası başlatan Kia, geçtiğimiz gün Robo Dog’un toplam 6 benzersiz modelini Sweet üzerinden NFT olarak satışa sundu. Her biri 299 dolarlık başlangıç fiyatına sahip olan NFT’lere gelen tekliflerse şimdiden bin dolar seviyesini aştı. 3 gün sonra bitecek olan açık artırmanın ardından aynı gün içinde kampanyanın ikinci kısmı başlayacak.

Gelirin tamamı hayvanlara yardım eden bir derneğe aktarılacak:

Kia, NBA All Star’ın düzenleneceği hafta sonunun başladığı anda 10 bin adet Robo Dog NFT’sini piyasaya sürecek. Daha önce şu anda açık artırmada olan NFT’leri satın alanlar, bu NFT’lere erken erişme fırsatına sahip olacak. Tüm Robo Dog NFT’lerinin satın alınmasıysa tek bir amaca hizmet edecek.

Kia tarafından satışa sunulan ve sunulacak NFT’lerden elde edilen gelirin %90’ı, 2003 yılından bu yana hayvan barınaklarına ve kurtarma gruplarına yardım eden Petfinder Foundation’a aktarılacak. Geriye kalan %10’luk kısım akıllı kontrata entegre olacak. Böylece alınan NFT yeniden satıldığında önceki satışın %10’luk kısmı, yeniden Petfinder Foundation’a gidecek.

Kia tarafından satışa sunulan her bir Robo Dog NFT’si, kendi türü, boyutu, yaşı, cinsiyeti ve tüy uzunluğu gibi birçok özelliğiyle birbirinden ayrışıyor.