Birleşik Krallık'ta vergi kaçakçılığı şüphesiyle başlatılan bir soruşturmaya kripto paralar ve NFT'ler dahil oldu. Soruşturma kapsamında binlerce TL değerinde kripto varlık ve NFT'ye el konuldu.

Son dönemlerde artan popülerliğiyle birlikte kara para aklamadan vergi kaçakçılığına birçok başlıkla eleştirilen kripto paralar ve NFT'ler, ilk kez bu yönde bir soruşturmanın parçası oldu ve el konuldu. Birleşik Krallık’ın vergi dairesi, potansiyel bir vergi dolandırıcılığı vakasına karşı soruşturma başlattı.

Üç şüphelinin göz altına alındığı soruşturma kapsamında 3 adet NFT’ye el konuldu. Soruşturmaya dair yapılan açıklamada bu olayın, Birleşik Krallık kolluk kuvvetlerinin dijital varlıklara el koyduğu ilk olay olduğu belirtildi.

NFT'lere henüz değer biçilemedi

NFT'lerin ele geçirilmesine ilişkin olarak yapılan açıklamada, bu durumun 250 şirketin dahil olduğu şüpheli katma değer vergisi dolandırıcılığı soruşturması sebebiyle meydana geldiği ifade edildi. Soruşturmada şüphelilerin, meşru işleri yönetiyormuş gibi davranırken sanal özel ağlar, sahte adresler ve kayıtlı olmayan ön ödemeli cep telefonları gibi birçok yöntem kullanarak kimliklerini gizledikleri iddia edildi.

BBC'nin haberine göre, vergi dairesini 1,4 milyon sterlin, yani 25.742.920,00 TL dolandırmaya teşebbüs şüphesiyle üç kişinin tutuklandığı bildirildi. Rapora göre, Birleşik Krallık kolluk kuvvetlerinin ilk kez bir NFT’ye ele koyduğu belirtilirken, soruşturma esnasında üç dijital sanat eseri NFT'ye ve kripto varlıklara el koymak amacıyla bir mahkeme emri çıkarttığını kaydetti. Ele geçirilen kripto varlıkların 5 bin euro, yani 78.829,63 TL olduğu belirtilirken, NFT’lere henüz bir değer biçilmedi.