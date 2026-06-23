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Kia Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları 2026

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Kia'nın 2026 yılına ait güncel sıfır araç fiyatları, kampanyaları ve kredi seçenekleri otomobil almayı düşünenler tarafından yakından takip ediliyor. İşte Kia modellerine özel indirimler, finansman fırsatları ve güncel fiyat listesi.

Kia Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları 2026
Deniz Şen Deniz Şen /

Kia, şehir otomobillerinden SUV ve elektrikli modellere kadar uzanan geniş ürün gamıyla Türkiye otomobil pazarında önemli markalar arasında yer alıyor. Picanto, Stonic, XCeed, Sportage, Sorento ve EV serisi gibi modeller, farklı ihtiyaçlara hitap ederken markanın sunduğu kampanyalar da yeni araç sahibi olmak isteyenler için cazip fırsatlar sunuyor.

2026 yılında Kia tarafından açıklanan güncel fiyat listeleri, model bazlı indirimler ve kredi kampanyaları düzenli olarak güncelleniyor. Bu içerikte Kia sıfır araç fiyatlarını, devam eden kampanyaları, kredi fırsatlarını ve öne çıkan avantajları detaylı şekilde inceleyebilir, bütçenize uygun Kia modelini daha kolay belirleyebilirsiniz.

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İçerikten Görseller

Kia Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları 2026
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Kia tüm modeller fiyat listesi

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Model İsmi Güncel Fiyatı (Haziran 2026) Kampanyalı Fiyatı
Picanto 1.435.000 TL 1.335.000 TL
XCeed 1.960.000 TL 1.895.000 TL
Stonic 2.130.000 TL -
Sportage 2.249.000 TL 2.169.000 TL
Niro EV 2.299.000 TL 2.099.000 TL
EV3 2.485.000 TL -
EV6 3.760.000 TL -
Sorento 6.390.000 TL 6.190.000 TL
EV9 6.540.000 TL 6.290.000 TL

Kia Kampanyaları, İndirimleri ve Kredi Fırsatları

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Kia Niro EV Kampanyası

Kia Niro EV, Haziran 2026 dönemine özel 200 bin TL indirim fırsatıyla satışa sunuluyor. Sınırlı süreyle geçerli olan kampanya kapsamında, elektrikli SUV sahibi olmak isteyenler için avantajlı fiyat seçenekleri sunuluyor.

Kia Picanto Kredi Kampanyası

Kia Picanto'da 100 bin TL için 12 ay vadeli %0 faizli kredi imkânı sunuluyor. Alternatif olarak, kredi kampanyası yerine 100 bin TL nakit indirim avantajından yararlanarak yeni Picanto sahibi olmak mümkün oluyor.

Kia XCeed Kampanyası

Kia XCeed, Haziran 2026'ya özel 65 bin TL indirim fırsatıyla dikkat çekiyor. Sınırlı sayıdaki araçlarda geçerli olan kampanya, crossover segmentinde avantajlı bir satın alma imkânı sağlıyor.

Kia Sportage Kampanyası

Kia Sportage, Haziran 2026 dönemine özel farklı donanım seviyelerinde önemli indirim avantajlarıyla satışa sunuluyor. Live paket için 80 bin TL, Cool ve Elegance paketlerde ise 150 bin TL indirim fırsatı sunularak SUV sahibi olmak isteyenlere cazip seçenekler sağlanıyor.

Kia Sorento Kampanyası

Kia Sorento'da Prestige paket için 150 bin TL, Prestige Smart paket için ise 200 bin TL indirim fırsatı bulunuyor. Sınırlı süreyle geçerli olan kampanya kapsamında, Kia'nın üst segment SUV modeli avantajlı fiyatlarla yeni sahiplerini bekliyor.

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