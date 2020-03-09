Kıbrıs Rum Kesimi’nde İlk Corona Virüsü Vakası Tespit Edildi

Kısa bir süre içerisinde başta İtalya olmak üzere tüm Avrupa'yı etkisi altına alan Corona virüsü, son olarak Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde görüldü.

2019’un sonlarına doğru Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan Corona virüsü, kısa sürede yayılarak neredeyse tüm Avrupa’yı etkisi altına aldı. Başta İran olmak üzere pek çok sınır komşumuzda görülen virüs, son olarak Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne sıçradı. Vakalar, resmi kaynaklar tarafından da doğrulandı.

Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde tespit edilen Corona virüsü taşıyan hastalardan birinin, kısa süre önce Kuzey İtalya’dan döndüğü; diğerininse İngiltere’den ülkeye giriş yaptığı belirtiliyor. Yaşanan olayların ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırında güvenlik önlemlerinin yoğunlaştırıldığı da açıklandı.

Corona virüsü tespit edilen kişilerden biri sağlık görevlisi:

In-cyprus'ta yer alan bilgilere göre Corona virüsü tespit edilen kişilerden 64 yaşındaki hasta, bir hastanede sağlık görevlisi olarak görev alıyordu. Belirtilenlere göre 3 Mart'ta belirtileri fark eden kişi, durumu 8 Mart'ta bildirmiş ve aradaki 5 gün boyunca hastanedeki görevini yapmaya devam etmiş. Bu da hastanede bu görevliyle temas kuran kişileri riskli konumuna düşürüyor.

Tüm Avrupa’yı etkisi altına alan virüs, geçtiğimiz günlerde Almanya’da iki kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Ölümle sonuçlanan vakalara Almanya’nın da eklenmesiyle birlikte AB içerisinde Corona virüsü yüzünden ölümlerin yaşandığı ülke sayısı 4’e çıktı. Bununla birlikte İspanya’da yaşanan ölüm vakalarının sayısı 28’e ulaşırken İngiltere’deyse virüs kaynaklı dördüncü ölüm gerçekleşti.

Türk halkının Corona virüsüne karşı yeterince önlem almadığı ortaya çıktı:

Henüz ülkemizde doğrulanmış herhangi bir Corona virüsü vakası bulunmuyor ancak yetkili kurumların bu konudaki uyarıları devam ediyor. Bu noktada toplam 26 şehirde 2.883 vatandaşı ankete tabi tutan Optimar Araştırma, vatandaşlara Corona virüsü hakkında sorular yöneltti.

Anket sonuçlarına göre halkın %76,8’i Corona virüsünden endişe duyarken %94,2’siyse bu konuda herhangi bir önlem almadığını belirtti. Önlem aldığını söyleyen kişilere aldıkları tedbirlerin sorulması üzerine %56’lık bir kesim temizliğe dikkat ettiğini, %16,7’lik bir kesimse maske taktığını söyledi. Bununla birlikte ankete katılanların %4,2’si de sağlıklı beslenmeye çalıştıklarını belirtti.