Türk Halkının Corona Virüsü Anketine Verdiği Yanıtlar

Optimar Araştırma’nın şubat ayının sonunda yapmış olduğu “Türkiye’nin Nabzı” araştırmasının sonuçları açıklandı. Anket sonuçlarına göre halkın %76,8’i virüsten endişe duyarken %94,2’si bu konuda herhangi bir önlem almıyor.

Çin’in Wuhan kentinde başlayıp tüm dünyaya yayılan Corona virüsü salgını, doğrulanan vakalara göre dünya üzerinde şu ana kadar 100.000'den fazla kişiyi etkiledi. Enfekte olan bu kişilerin 3.500’den fazlasıysa hayatını kaybetti. İran başta olmak üzere neredeyse tüm sınır komşularımızda tespit edilen vakalar, “Sıra Türkiye’ye mi geliyor?” sorusunun ortaya çıkmasına yol açtı.

Henüz ülkemizde doğrulanmış herhangi bir vaka bulunmamakla birlikte yetkili kurumlar gerekli önlemlerin alındığını söylüyor. Bu noktada Optimar Araştırma, halk sağlığını tehdit eden bu durum karşısında vatandaşların gerekli önlemleri alıp almadığını araştırdı. Şubat sonunda “Türkiye’nin Nabzı” araştırması kapsamında elde edilen sonuçlar oldukça can sıkıcı görünüyor.

Türk halkının %94’ü Corona virüsüne karşı önlem almıyor:

Toplam 26 şehirdeki 2.883 vatandaşı ankete tabi tutan Optimar Araştırma, toplumun %82,8’inin Corona virüsü hakkında bilgisi olduğunu söylüyor. Bununla birlikte katılımcılardan %76,8’i “Virüsün Türkiye’ye sıçramasından endişe duyuyor musunuz?” sorusuna "Evet" yanıtını verdi. Ankete katılan 2.883 kişinin %76,8’i virüsün Türkiye’ye yayılmasından endişe duyduğunu belirtirken %94,2’siyse bu konuda herhangi bir önlem almadığını ifade etti.

Aldıkları tedbirlerin sorulmasına üzerine tedbir aldığını beyan edenlerin %56’sı “Temizlik ve sağlıksız ortamlardan korunmak” yanıtını verirken %16,7’siyse maske taktığını söyledi. Öte yandan ankete katılanların %4,2’si de “Sağlıklı beslenmeye çalışıyorum” dedi.

Yapılan anket sonuçlarına göre Türk halkının büyük bir çoğunluğu, Corona virüsü hakkında bilgi sahibi ancak halk, virüsün ülkemize sıçramasından endişe duyuyor olmasına rağmen bu konuda gerekli tedbirleri almıyor. Bu noktada Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, virüsün şimdiye kadar görülmemiş olmasının görülmeyeceği anlamına gelmediğini belirterek vatandaşları hijyen konusunda dikkatli olmaya çağırıyor.