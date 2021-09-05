Kılıçdaroğlu'nun ÖTV Vaadine Sosyal Medyadan Gelen Tepkiler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter üzerinden paylaştığı videoyla gençlere özel 6 maddelik vaatlerini sundu. Bu vaatleri göreve başladıktan sonra 6 ay içinde yerine getireceğinin sözünü veren Kılıçdaroğlu’nun en dikkat çeken vaatleri ise ÖTV ile ilgili olanlardı. Sosyal medya kullanıcılarının kimi bu “ÖTV sıfırlama” olayına övgü yağdırdı, kimi ise yergi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, aylar önce Twitch yayıncısı Jahrein’in yayınına katılarak özellikle gençlere sunduğu vaatlerinden bahsetmiş, “mahrum kaldıklarınızı size geri vereceğiz” temalı açıklamalar yapmıştı. Aradan aylar geçti ve Kılıçdaroğlu, artık plan haline gelmiş bu vaatleri madde madde açıkladı. Kılıçdaroğlu’nun kamera karşısında bizzat gençlere seslendiği video, Twitter üzerinden paylaşıldı.

Kemal Kılıçdaroğlu, 2023 genel seçimlerine yaklaşık 2 yıl varken en öncelikli planlarından birinin adımlarını tek tek gençlere açıkladı. 6 maddede bulunan birçok umut verici vaat arasında en çok dikkat çekenlerden biri ise, bazı durumlarda sıfırlanacak ÖTV vergisi oldu. ÖTV ile ilgili yapılan açıklamalar, videoyu izleyen sosyal medya kullanıcılarını iki ana görüşle ayırdı.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun göreve başlar başlamaz icraate dökeceğini ifade ettiği 6 madde:

2023 genel seçimlerinde CHP’nin muhtemel adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu, videoda verdiği 6 vaatin göreve başladıktan sonraki 6 ay içerisinde icraate döküleceğini ifade etti. KYK borçlarının ödemesinin faizsiz olarak yapılandırılmasından, işe alımlarda yapılacak kolaylıklara kadar birçok konuya değinildi. Ancak bazı ifadeler, sosyal medya kullanıcılarının özellikle dikkatini çekti

Gençlerin alacağı ilk cep telefonu, oyun konsolu ve sıfır arabadan ÖTV alınmayacağını söyleyen Kılıçdaroğlu, sosyal medyada olumlu ve olumsuz eleştiri yağmuruna tutuldu. Biz de farklı görüşlerle yapılan birçok yorumu sizler için derledik.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun ÖTV vaatlerine sosyal medyadan gelen tepkiler:

Tutarsız diyen de oldu

Sevinçle bekleyişe geçen de

Arkandayız diyen de oldu

Vaatteki yan sorunlara parmak basan da

Neden sırf gençler diyen de

"Seçime bırakmasak?"

Başka önceliklere de parmak basıldı