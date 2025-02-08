Araştırmacılar, lazerle üretilen hologramları kullanarak kuantum bilgisayarların bile kıramayacağı şifreleme sistemi oluşturmayı başardılar.

Yunan bilim insanları, siber güvenlik dünyasında devrim yaratabilecek bir optik şifreleme sistemi geliştirdi. Yapay zekâ ve lazerle üretilen hologramları birleştiren bu yeni yöntem, kuantum bilgisayarların bile kıramayacağı şifreler üretebiliyor.

Optica dergisinde yayımlanan araştırmaya göre geleneksel matematiksel algoritmalar yerine ışığın fiziksel özelliklerini kullanan bu teknoloji, şifrelenmiş verileri iddialara göre 'kimsenin kıramayacağı' bir hâle getiriyor.

Algoritmalar yerine ışığın fiziksel özelliklerini kullandılar

Elektronik Yapı ve Lazer Enstitüsü, Hellas Araştırma ve Teknoloji Vakfı ile Girit Üniversitesi’nden araştırmacıların geliştirdiği sistem, yüksek güçlü bir lazerin küçük bir etanol kabıyla etkileşime girmesiyle oluşan kaotik ışık desenlerine dayanıyor. Bu ışık desenleri, veriyi tanınmaz hâle getirerek geleneksel şifreleme yöntemlerinden çok daha güvenli bir çözüm sunuyor.

Bu ultra güvenli olduğu iddia edilen veriyi geri almak için de devreye yapay zekâ giriyor. Araştırmacılar, hologramları tanıyıp çözümleyebilen bir sinir ağı eğiterek, orijinal verileri %90-95 doğruluk oranıyla geri getirmeyi başarıyor.

Hâlihazırda lazer sisteminin pahalı ve nispeten yavaş çalışıyor olması, teknolojinin ticari olarak kullanılabilir hâle gelmesini şimdilik sınırlandırıyor ancak bilim insanları, bu engellerin aşılmasıyla birlikte kuantum çağında veri güvenliği için yepyeni bir dönemin başlayabileceğini öngörüyor.

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