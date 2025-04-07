Özellikle kış aylarında birine dokunduğunuz da elektrik çarpıyor mu? Cevabınız evet ise ve nedenini merak ediyorsanız; bilimsel bir açıklaması olduğunu söyleyebiliriz.

Kış aylarında hayatımızda belirgin değişiklikler olduğu aşikâr. Daha çabuk hastalanıyoruz, sürekli üşüyoruz... Bunların yanı sıra farkında mısınız bilmiyoruz ancak kışın çok daha fazla elektriklenme yaşıyoruz.

Bir yere veya birine dokunduğumuz anda "çıt" diye bir ses geliyor. İşte bu "çıt" sesine, "statik elektrik yüklenmesi" deniyor. Peki özellikle kışın artmasının sebebi ne?

Temelden başlayalım. Statik elektrik nedir?

Statik elektriği, bir maddenin içerisindeki ya da yüzeyindeki elektrik yüklerinin oransızlığı olarak tanımlayabiliriz. Statik elektrik yükü, iki yüzey birbirine temas edip ayrıldığında ortaya çıkıyor ve en az bir yüzey elektrik akımına karşı yüksek direnç gösteriyor.

Yün benzeri kıyafetler giydiğimizde elektrik yükü artıyor.

Statik elektriklenmeyi her zaman yaşayabiliriz ancak yün benzeri giysiler giydiğimizde vücudumuzdaki elektrik yükü daha da artış gösteriyor. Yüklendiğimiz bu elektrik, kauçuk ya da plastik tabanlı ayakkabılar gibi çeşitli faktörlerle toprağa iletilemezse üzerimizdeki gerilim artıyor ve iletken bir maddeye ilk temasta karşı tarafa bir elektrik boşalması yaşanıyor.

Bu gerilim genelde 30.000 V ila 1.000.000 V arasında değişkenlik gösteriyor.

Peki hava durumuyla tam olarak ilgisi ne?

Şöyle ki; kuru olan hava yalıtkan özellikte ve yük birikmesine olanak sağlıyor. Ortamda bulunan nem yaratılan gerilimi doğrudan etkiliyor.

Kapalı alanlarda pozitif yük, açık alanlarda, ormanlık bölgelerde ve doğal ortamda negatif yük daha fazla. Dolayısıyla doğal ortama çıkmak da statik elektriğin atılmasına yardımcı oluyor.

Birçoğumuz vücudumuzun elektrik yüklenmesinin anormal olduğunu sanıyoruz ama aslında vücudumuz da elektrik sayesinde çalışıyor. Kış aylarında daha fazla elektrik yükleniyoruz çünkü soğuk hava, sıcak yaz havasına göre daha az su buharı tutuyor. Soğuk kış aylarında elektrik yükümüzü atamadığımız için de bir iletkene değene kadar elektriğimiz bizimle kalıyor.

Statik elektriklenmeyi azaltmak için neler yapabiliriz?

Olabildiğince altı lastik ayakkabı ve sentetik malzemeden yapılmış ürünler giymekten kaçınabilir ve çıplak ayakla evimizin beton, seramik ya da mermer alanlarında dolaşabiliriz. Bunları denediğimizde elektrostatik yüklenmeden doğacak elektrik çarpmalarından daha az etkilendiğimizi göreceğiz.

ürünler giymekten kaçınabilir ve çıplak ayakla evimizin beton, seramik ya da mermer alanlarında dolaşabiliriz. Bunları denediğimizde elektrostatik yüklenmeden doğacak elektrik çarpmalarından daha az etkilendiğimizi göreceğiz. Suyla temasın bütün hâlleri bu elektrik yükünün azalmasına neden olur. Bu sebeple bol bol duş alabilir veya elimizi kısa aralıklarla yıkayabiliriz.

bu elektrik yükünün azalmasına neden olur. Bu sebeple bol bol duş alabilir veya elimizi kısa aralıklarla yıkayabiliriz. Kıyafetlerimizi yün yerine pamuk hammaddeli seçmemiz de yararımıza olacak çözümler arasında.

seçmemiz de yararımıza olacak çözümler arasında. Sıklıkla bu durumu yaşıyor ve rahatsız oluyorsak, evimizi hafifçe su buharı ile dolduracak nemlendirici cihazlar almayı düşünebiliriz.

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