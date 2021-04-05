Sık sık güvenlik açıkları, veri ihlalleri ve gizlilik sorunlarıyla gündeme gelen sosyal medya devi Facebook, geçtiğimiz günlerde yine benzer bir olaya karıştı. Yaşanan yeni veri sızıntısı sonrası yarım milyarı aşkın kullanıcının bilgileri sızdırılırken, bu bilgiler düşük seviye bir hacker forumunda ücretsiz olarak paylaşıldı.
Yaşanan veri sızıntısı sonrası açığa çıkan bilgiler arasında telefon numaraları, Facebook ID'leri, tam isimler, konumlar, doğum günleri, bio bilgileri ve e-posta adreslerinin yer aldığı bildiriliyor. Bilgileri açığa çıkan kullanıcıların 32 milyonu ABD'de, 11 milyonu Birleşik Krallık'ta ve 6 milyonu Hindistan'da yaşıyor.
Sızdırılan bilgiler arasında Mark Zuckerberg'e ait olanlar da bulunuyor:
Güvenlik uzmanı Mikko Hypponen'in bildirdiğine göre yaşanan veri ihlali sonrası sızdırılan bilgiler arasında Facebook CEO'su Mark Zuckerberg'e ait olanlar da bulunuyor. CEO'nun Facebook ID'sinin 4 olduğunu belirten güvenlik uzmanı; 0-3 arasında bir kullanıcı kimliği olmadığını, ID 5'in Facebook kurucularından Chris Hughes olduğunu, ID 6'nın ise yine Facebook kurucularından Dustin Moskovitz'e ait olduğunu söylüyor.
Hypponen'in iddiasına göre listede yer alan diğer erken Facebook kullanıcıları ve kimlik numaraları şu şekilde:
- ID 11 Soleio Soleio
- ID 27 Colin Kelly
- ID 74 Daniel Mejia
- ID 86 Jason Wen
- ID 87 Emily Hurd
- ID 102 Alex Lee
- ID 104 Amy Ng
- ID 139 Jeff Winer
- ID 158 Teresa Grado
- ID 185 Zach Seward
- ID 210 Adam Levine
- ID 287 Peter Buttigieg
Hypponen ayrıca listedeki herkesin telefon numarasının yaşanan sızıntıda yer aldığını, buna Mark Zuckerberg'in de dahil olduğunun altını çiziyor.