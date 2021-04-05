Yaklaşık 533 milyon kullanıcının bilgilerinin sızdırıldığı son Facebook veri ihlali olayında, Mark Zuckerberg'e ait verilerin de çalındığı iddia edildi. Güvenlik uzmanı Mikko Hypponen, CEO'ya ait telefon numarasının da sızıntı listesinde yer aldığını söylüyor.

Sık sık güvenlik açıkları, veri ihlalleri ve gizlilik sorunlarıyla gündeme gelen sosyal medya devi Facebook, geçtiğimiz günlerde yine benzer bir olaya karıştı. Yaşanan yeni veri sızıntısı sonrası yarım milyarı aşkın kullanıcının bilgileri sızdırılırken, bu bilgiler düşük seviye bir hacker forumunda ücretsiz olarak paylaşıldı.

Yaşanan veri sızıntısı sonrası açığa çıkan bilgiler arasında telefon numaraları, Facebook ID'leri, tam isimler, konumlar, doğum günleri, bio bilgileri ve e-posta adreslerinin yer aldığı bildiriliyor. Bilgileri açığa çıkan kullanıcıların 32 milyonu ABD'de, 11 milyonu Birleşik Krallık'ta ve 6 milyonu Hindistan'da yaşıyor.

Sızdırılan bilgiler arasında Mark Zuckerberg'e ait olanlar da bulunuyor:

Güvenlik uzmanı Mikko Hypponen'in bildirdiğine göre yaşanan veri ihlali sonrası sızdırılan bilgiler arasında Facebook CEO'su Mark Zuckerberg'e ait olanlar da bulunuyor. CEO'nun Facebook ID'sinin 4 olduğunu belirten güvenlik uzmanı; 0-3 arasında bir kullanıcı kimliği olmadığını, ID 5'in Facebook kurucularından Chris Hughes olduğunu, ID 6'nın ise yine Facebook kurucularından Dustin Moskovitz'e ait olduğunu söylüyor.

Hypponen'in iddiasına göre listede yer alan diğer erken Facebook kullanıcıları ve kimlik numaraları şu şekilde:

ID 11 Soleio Soleio

ID 27 Colin Kelly

ID 74 Daniel Mejia

ID 86 Jason Wen

ID 87 Emily Hurd

ID 102 Alex Lee

ID 104 Amy Ng

ID 139 Jeff Winer

ID 158 Teresa Grado

ID 185 Zach Seward

ID 210 Adam Levine

ID 287 Peter Buttigieg

Hypponen ayrıca listedeki herkesin telefon numarasının yaşanan sızıntıda yer aldığını, buna Mark Zuckerberg'in de dahil olduğunun altını çiziyor.