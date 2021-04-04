Bir Facebook yetkilisi, dün ortaya çıkan yarım milyar kullanıcının bilgilerinin ücretsiz bir şekilde bir forumda paylaşılması haberinden sonra ufak bir açıklama yaptı. Şirketin iletişim müdürü Liz Bourgeouis, çalınan verilerin 2019'da çalınan eski veriler olduğunu öne sürdü.

Geçtiğimiz yıllarda yaşadığımız çeşitli olaylar neticesinde güvenimizi sarsan Facebook, dün büyük bir olayla daha gündeme geldi. Düşük seviye bir hacker forumunda bir kullanıcı, yaptığı paylaşımda milyonlarca Facebook kullanıcısının telefon numarası ve kişisel bilgilerini ücretsiz olarak paylaştı. Bu liste, 106 ülkeden 533 milyon kullanıcıyı içeriyordu.

Kullanıcının paylaştığı, dolayısıyla açığa çıkan bilgilerimiz arasında telefon numaraları, Facebook kullanıcı adları, tam isimler, konumlar, doğum günü bilgileri, biyografi yazıları ve hepsinde olmasa da e-posta adresleri yer aldı. Bilgilerin doğru bir şekilde sızdırılıp sızdırılmadığıysa olayı inceleyen Insider tarafından doğrulandı. Yani olay gerçekti.

Facebook, olayın eski olduğunu savundu:

Facebook'un iletişim müdürü Liz Bourgeouis, 9to5Mac'in Twitter'da yaptığı paylaşımı Retweet'leyerek olaya ilişkin küçük bir açıklama yaptı. Bourgeois, gördüğümüz bu verilerin bundan bundan 2 yıl önce, Ağustos 2019'da çalındığını ve o dönemde de şirketin "sorunu tespit edip düzelttiğini" ifade etti. Fakat bu bilgilerin neden ya da nasıl yeniden ortaya çıktığı konusunda bir şey söylemedi.

Facebook gibi dev platformlara kayıt olan her bir kullanıcı, kendi kişisel bilgilerini ve verilerini bu şirketlere emanet ediyor. Dolayısıyla hem Facebook hem de diğer tüm şirketler, bu verilerimize ve bilgilerimize son derece saygı duymak zorunda. Şirketlerin verilerimizi ve bilgilerimizi çaldırması veya izinsiz kullanması, elbette hem şirkete olan saygıyı zedeliyor, hem de kullanıcılarını tehlikeye atıyor.

Facebook'sa bu konuda uzun zamandır sıkıntı yaşıyor. Cambridge Analytica skandalıyla dünyayı karşısına alan şirket, geçtiğimiz yıl bir botun belli bir ücret karşılığında Facebook kullanıcılarının telefon numaralarını sunmasıyla gündeme gelmişti. Bu olaylar, Facebook'daki verilerimizin ve bilgilerimizin sandığımız kadar güvende olmadığını göstermişti.