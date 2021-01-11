Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), yeni bir açıklama paylaşarak yarın gerçekleştirilecek toplantıda WhatsApp Gizlilik İlkesi değişikliğinin gündeme getirileceğini aktardı.

Facebook’un, dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp’ın Gizlilik Sözleşmesini güncelleyeceğini ve yeni sözleşmeyi kabul etmeyenlerin uygulamayı kullanamayacağını açıklaması gündemdeki yerini korurken bir resmi açıklama da Kişisel Verileri Koruma Kurulu’ndan geldi.

Kurul tarafından yapılan açıklamaya göre Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 12 Ocak (yarın) tarihli toplantısının ana konusu, önümüzdeki ay itibarıyla güncellenecek yeni WhatsApp Gizlilik sözleşmesi olacak. Kurul, söz konusu güncellemeyle ilgili olarak ortaya çıkacak değerlendirmenin toplantının ardından kamuoyu ile paylaşılacağını ifade etti.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun WhatsApp Gizlilik Sözleşmesi açıklaması şu şekilde:

"Ülkemizde son günlerde basına da yansıyan çeşitli haberlerden; Whatsapp Inc tarafından WhatsApp uygulamasını kullanmak isteyen kullanıcıların kişisel verilerinin işlenmesine ve yurtdışında bulunan tedarikçi, iş ortakları, hizmet sağlayıcıları ve diğer üçüncü taraflara aktarılmasına rıza verilmesini içerecek şekilde kullanım şartlarının güncellendiği, bu kapsamda rıza vermeyen kullanıcıların bu uygulamayı kullanamayacağı ve hesaplarının silineceğine dair kullanıcılara bilgilendirme iletildiği anlaşılmaktadır.

Bu kapsamda, Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 15 inci maddesi uyarınca Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 12.01.2021 tarihli toplantısında konu, kişisel verilerin korunması mevzuatı genel hükümleri ile Kanunun açık rıza, veri işleme şartları, yurtdışına veri aktarımı ve temel ilkeler yönünden değerlendirilecek olup, gelişmeler hususunda kamuoyu ayrıca bilgilendirilecektir."