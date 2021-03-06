Diyelim ki Apple, Google ve Tesla gibi yabancı bir şirkete yatırım yapmak, yani hisse satın almak istediniz. Bunun için bankalara başvurmanız, her hisse alım satımında komisyon ödemeniz gerekiyor. Ancak yakın zamanda SPK lisansını alan Midas isminde yerli bir platform, bu işlemi komisyonsuz yapmanıza olanak tanıyacak.

Yerli ya da yabancı şirketlerin halka arz ettiği hisseleri erkenden alarak birikimlerinizin değer kazanmasını sağlayabiliyorsunuz. Ancak yabancı bir şirketten hisse satın alırken bankadan bankaya, hizmetten hizmete göre değişen komisyon kesintileri uygulanıyor. Bir başka deyişle kârınızın bir kısmını bu işlemlerde hisseyi aldığınız aracı hizmete bırakıyorsunuz.

İzmir merkezi Kogniva Yazılım A.Ş. tarafından hayata geçirilen Midas adındaki platform, yabancı şirketlerden komisyon kesintisi olmadan hisse almanızı sağlayacak. 4 Mart 2021 itibariyle SPK lisansı verilen Midas; Apple, Tesla, Facebook, Amazon, Google gibi şirketlerin işlem gördüğü NASDAQ; Coca-Cola, Boeing, AT&T gibi şirketlerin işlem gördüğü NYSE gibi köklü yabancı borsalardan komisyonsuz hisse alım satım imkanı sunacak.

Midas nedir?

Yerli bir borsa girişimi olan Midas, yabancı borsalardan komisyonsuz hisse alım satım platformu olarak hayata geçirildi. Platform bünyesinde hisse işlemleri dışında başka bir yatırım hizmeti sunulup sunulmayacağı şu an için net değil. Midas’ın şu anda 7 çalışanı bulunuyor ve bu sayı, hizmet başladıktan sonra artışa geçebilir.

Midas'a nasıl üye olunur?

SPK lisansını alan Midas henüz hizmet vermeye başlamadı, ancak buraya tıklayarak siz de Midas’a e-posta adresiniz ile kaydolabiliyorsunuz. Midas tarafından sizlere verilen bağlantıyı ne kadar çok kişiye gönderir ve abone olmalarını sağlarsanız, hizmete o kadar erken erişim şansınız oluyor. Yani bu kişisel linkiniz üzerinden ne kadar insanı Midas’a yönlendirirseniz, bekleme listesinde size o kadar öncelik tanınıyor.

Midas'ın bekleme listesinde 6 Mart itibariyle 32 binden fazla kişi var ve bu liste artmaya devam ediyor. Platformun hisse alım satım işlemlerine ne zaman açılacağına dair şu ana kadar net bir tarih verilmedi. Ancak SPK lisansını aldığı için yakında işlemlerin açılacağını söylemek mümkün. Bunun için Midas’ı yakından takip etmekte, üye olarak şimdiden yerinizi ayırtmakta fayda var.

Midas hakkındaki gelişmeleri yakından takip edip sizlere ulaştırmaya devam edeceğiz.