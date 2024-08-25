Dünyanın en büyük kertenkelesi Komodo ejderi, bu aralar sosyal medyanın mizah ağına takılmış durumda. Haklı da olabilirler mi? Çünkü kendisi dev sürüngen olmakla kalmıyor, görkemi ve vahşi doğasıyla resmen tüyleri ürpertiyor.

Boyları, beslenme alışkanlıkları ve diğer tüm detaylarıyla şu Komodo ejderine biz de bir yakından bakalım dedik.

Doğanın âdeta savaş makinesi hakkındaki en ilginç bilgileri derledik.

Boyutları ve gücüyle göz korkutuyor.

Komodo ejderleri, doğanın en güçlü yırtıcılarından biri olarak biliniyor. Yaklaşık 2,5-3 metre uzunluğa ulaşabilen bu dev sürüngenlerin, ortalama ağırlıkları ise 70 kilogram civarında.

Ama bazıları 130 kiloyu bile geçebilir! Bir düşünün, 3 metrelik bir kertenkeleyle karşı karşıyasınız ve bu kertenkele, avını sadece güçlü çenesi ve pençeleriyle değil, hızla fırlatabildiği uzun, çatal diliyle de avlıyor.

Zehirli ısırıklarıyla ünlüler

Evet, yanlış duymadınız! Komodo ejderlerinin ısırıkları sadece güçlü değil, bir de ölümcül derecede zehirli. Ağızlarındaki bakterilerle birleşen zehirli tükürükleri, avlarının kan basıncını düşürerek onları hızla etkisiz hâle getiriyor.

Isırdıkları zaman avlarının vücudunda enfeksiyon oluşuyor ve bu da Komodo ejderinden kaçamamış o avı kısa sürede güçsüzleştirip öldürüyor. Komodo ejderi ne yapıyor dersiniz, karşına geçip izliyor!

Komodo ejderi, bir de çok büyük hayvanları avlama özelliğiyle biliniyor. Tek bir ısırıkla kendi vücut ağırlığının yüzde 80’ini yiyebiliyor. İnsan yediği de gergedanlara yumulduğu da biliniyor.

Yalnız ve sinsi avcılar

Bir de cool’lar ki sormayın! Genellikle yalnız yaşıyorlar ve avlanma sürecinde de bu yalnızlıklarını koruyorlar. Avlarını yakalamak için de stratejileri var.

Yavaşça hareket ederek avlarına yaklaşıyorlar, uygun mesafeye geldiklerinde de “bam”, hızlı bir saldırı. Zaten doğanın bu eşsiz hayvanı, sabrın ve stratejinin önemini bilen de bir avcı.

Yırtıcı ve leşçi

Komodo ejderlerinin ilginç özelliklerinden biri de hem yırtıcı hem de leşçi olmaları. Yani hem aktif olarak avlanıyorlar hem de ölü hayvanların etini yiyerek besleniyorlar.

Gelişmiş koku alma yetenekleri sayesinde kilometrelerce uzaktan bile leşin kokusunu alabiliyorlar. Hatta bir Komodo ejderi, bir ölü hayvanın karnını yararak, iç organları da dahil olmak üzere neredeyse tamamını yiyebilir.

Sadece Endonezya'ya özgü

Günümüzde onları sadece Endonezya'nın belirli adalarında, özellikle de Komodo, Rinca, Flores ve Gili Motang gibi adalarda görmek mümkün.

Ancak Avustralya’da yaklaşık 4 milyon öncesine kadar uzanan ve günümüzdekilerle aynı olan Komodo ejderi fosillerinin ortaya çıktığını da belirtelim.

Ne kadar vahşilikte bayrağı taşısalar da Komodo ejderlerinin habitatlarının daralması ve insan etkisi nedeniyle nesli tükenmekle karşı karşıya.

Koruma altındaki bölgelerde yaşamlarını sürdürmeye çalışsalar da bu dev kertenkelenin geleceği için ciddi koruma çabaları gerekiyor.

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