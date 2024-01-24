Bilmediğiniz gerçekler başlığında bu sefer konumuz, âdeta efsaneden fırlamış gibi görünen muazzam bir köpek ırkı olan Tibet mastifi. Bu devasa, asil ve gizemli hayvan hakkında duyduğunuz her şeyi güncellemeye hazır olun, çünkü gerçekten bilmeniz gereken Tibet mastifi çene basıncı ve kilosu gibi bazı ilginç gerçekler var.

Himayaların soğuk yamaçlarından gelen bu etkileyici köpekler, sadece boyutları ve görünümleriyle değil, aynı zamanda zengin tarihleri ve benzersiz karakter özellikleriyle de dikkat çekiyorlar. Sadece bir köpek ırkından daha fazlası olan Tibet mastifi; kültürel mirasları, efsaneleri ve günümüzdeki nadirliğiyle hayranlık uyandırıyor.

Peki, bu gizemli devlerin dünyasına hazır mısınız? O zaman, Himalayalar'ın kalbindeki bu efsanevi Tibet mastifi hikâyesine, ilginç özelliklerine ve haklarındaki efsanelere birlikte göz atalım.

Öncelikle Tibet mastifinin tarihine bir yolculuk yapalım.

Dünyanın en eski ve en etkileyici köpek ırkları dediğimiz zaman sahneye Tibet mastifi çıkıyor. Aslında bu koca yürekli devler, Himalaya Dağları'nın zorlu koşullarında hayatta kalmak için evrimleşmişler.

Tibet mastifinin kökeni sandığınızdan daha da eski. Onların geçmişi, milattan önceki zamanlara, antik Tibet'e dayanıyor. Bu soylu hayvanlar, Tibetli keşişler tarafından manastırları korumak ve sürüleri yabani hayvanlardan korumak için kullanılmış. Günümüzde bile, bu etkileyici köpeklerin tarihi gizemini ve soyluluğunu hissetmek mümkün.

Tibet mastifi hakkındaki şaşırtıcı gerçekler:

Tibet mastifinin fiziksel özellikleri, gördüklerinizden daha fazlası.

Tibet mastifinin çenesi kaç basıyor?

Tibet mastifinin çenesi kaç basıyor?

Kalın ve çok tüyleri olsa da sürekli tüy dökmezler.

Tibet mastifini hantal sanabilirsiniz ancak onlar çok yükseğe atlayabilir.

Tibet mastifiler tehlikeli mi?

Tibet mastifileri oldukça gürültücü hayvanlar.

Yüksek irtifalarda yaşayabilirler.

Tibet mastifileri genellikle geceleri aktif oluyorlar.

Tibet mastifileri diğer ırklara nazaran daha yavaş olgunlaşıyor.

Koruyucu dev Tibet mastifinin fiziksel özellikleri, gördüklerinizden daha fazlası.

Baktığınızda gördüğünüz o güçlü yapı, kalın kürk ve etkileyici boyutun ötesinde, Tibet mastifi hakkında bilinmeyen bazı özellikler de var. Tabii ki bu cins ile ilgilenenler detaylara hakimdir ancak biz sadece bakınca “Ay ne kadar da büyük ama tatlı bir köpek.” diyenlere işin altında neler olduğunu detaylandıralım.

“Tibet mastifi kaç kilo?” sorusu ise biraz ortalamada. Tibet mastifi ağırlıkları 45 ila 72 kg arasında değişebiliyor. Tibet mastifi boyu ise cinsiyete göre değişiyor. Erkek Tibet mastifi boyu 66-76 cm, dişiler ise 61-71 cm arasında olabiliyor.

Kalın tüyleri ve güçlü bedenleri, onları soğuk havalara karşı dayanıklı kılıyor. Ancak tabii ki her şey göründüğü gibi olmayabiliyor. Bu devasa boyut, onları bazı sağlık sorunları ile de karşı karşıya getiriyor.

Tibet mastifinin çenesi kaç basıyor? Gücüne inanması güç.

Tibet mastifi çene basıncı ise cins hakkında en merak edilen sorularda biri oluyor. Ortalama 350 kg çene basıncı bulunuyor. Düşününce ne kadar da korkutucu değil mi? Isırığı oldukça güçlü olan Tibet mastifinin insana saldırması ciddi yaralanmalara, beyin hasarına hatta ölüme bile yol açabilir.

Tibet mastifileri kaç yıl yaşıyor?

Kalça displazisi, obezite ve kalp sorunları, ırkın en yaygın sağlık sorunları arasında yer alıyor. Tibet mastifi ortalama ömrü ise yaklaşık 12-15 yıl arasında değişiyor. Cinsin, obeziteye yatkın olması da metabolizmalarında sorun yaratabiliyor. Bu da eklemlerin yanı sıra diğer organlar üzerinde strese neden oluyor.

Kalın ve çok tüyleri olsa da sürekli tüy dökmezler.

Tibet mastifi öne çıkan özelliklerinden biri de şüphesiz ki onların tüyleri. Kalın ve yumuşak tüyleri olan bu hayvanların yıllık bakımı genele bakıldığında nispeten daha az. Yılda bir kez yaz sonunda tüylerini dökerler. Tabii ki bu dökülme epey bir fazla oluyor.

Tibet mastifi tüyleri de onları soğuğa karşı çok iyi koruyor. Bu köpekler, sıfır dereceye kadar dayanabiliyorlar ve onlar, soğuk havaları seviyorlar. E bizim de öyle kürkümüz olsa sıcak havalar yerine soğuk havaları tercih ederdik.

Tibet mastifini hantal sanabilirsiniz ancak onlar çok yükseğe atlayabilir.

Kaslı ve güçlü bacakları, vücudunu ileri atmak için çok az çaba harcamasına da yardımcı oluyor. Ne kadar yükseğe çıkabilecekleri tam olarak bilinmese de 2 metreye yakın çitten atlayacakları biliniyor.

Tibet mastifileri tehlikeli mi?

Tibet mastifi, bağımsız ve korumacı bir mizaca sahip. Bu da sanırız onları tatlı bir hayvan hâline getiriyor. Ailesine son derece sadık olan bu hayvanlar, yabancılara karşı mesafeli olabiliyor. Yani eğer “Tibet mastifi tehlikeli mi?” diye soracak olursanız bu sizin kim olduğunuza göre değişecektir.

Güçlü koruma içgüdüleri, onları mükemmel bekçi köpekleri yapıyor. Ancak bunun, doğru sosyalleşme ve eğitimle dengelenmesi gerekiyor. Evde sakin ve nazik olabilirler ancak tanımadıkları kişilere veya hayvanlara karşı oldukça korumacı bir tavır sergileyebilirler.

Tibet mastifileri oldukça gürültücü hayvanlar.

Uluma veya havlama söz konusu olduğunda Tibet mastifileri başı çeken hayvan türleri arasında. Ses tellerinin diğer köpek türlerinden farklı olması, onları oldukça gürültücü hayvanlar yapıyor.

Tibet mastifileri, ailesini uyarmak için havlayabileceği gibi bazen yalnızlıktan, can sıkıntısından veya dikkat çekmek için de havlayabilir. Yani canları nasıl isterse.

Yüksek irtifalarda yaşayabilirler.

Himalaya Dağları’na göre evrimleşmeleri, onları yüksek irtifalara dayanıklı hâle getiriyor. Yaklaşık 5 bin metre yüksekte yaşamlarına devam edebilirler. Bu konuda yapılan bir araştırmaya göre de Tibet mastifilerinin, 20 bin yıldan daha önce gri kurtlarla çiftleşerek gelişmiş olabilecekleri. Aslında bu düşünce, onların nasıl bu kadar yüksekte yaşayabildiklerini açıklayabiliyor.

Tibet mastifileri genellikle geceleri aktif oluyorlar.

Bu tür, Tibet manastırlarının ve sürülerinin koruyucuları olarak yetiştirildikleri için içgüdülerinde tehlikeye karşı koruma var. Yırtıcı hayvanlardan daha koruyucu olan Tibet mastifileri gece boyunca nöbet tutarlar.

Tibet mastifileri diğer ırklara nazaran daha yavaş olgunlaşıyor.

Tabii ki bu türün de olgunlaşması sosyalleşme gibi bazı faktörlere bağlı oluyor. Ancak genelleme yaparsak Tibet mastifileri büyüme süreleri 1 ila 2 yaş arasında oluyor. Olgunlukları da cinsiyete göre değişiyor. Dişi Tibet mastitifi 3-4 yaşında olgunlaşırken erkekler 4-5 yaşlarında bu noktaya erişebiliyor.

Tibet mastifi Türkiye’de var mı?

Türkiye’de Çin aslanı olarak da bilinen Tibet mastifi, ülkemizde de mevcut. Bursa’da bir dernekte yetiştirilen bu hayvanlar, dünyanın farklı yerlerine gönderiliyor.

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