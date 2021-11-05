Konami, eFootball 2022’nin 1.0 Güncellemesini Erteledi

Konami’nin Eylül ayında oyuncularıyla tanıştırdığı eFootball 2022, yayınlandığı günden beri rahata kavuşamadı. Steam’in şu ana kadarki en kötü oyunlar listesinde zirveye oturan eFootball 2022, 11 Kasım tarihinde gelmesi planlanan 1.0 güncellemesinin tarihini de gelecek yılın ortalarına kadar uzattı.

Konami, 28 Ekim tarihinde yayınlayacağını söylediği eFootball 2022 güncellemesini erteleyerek bugün oyunculara sundu. İnternet sitesinde yaptığı duyuruda eFootball 2022 1.0 güncellemesi için de 11 Kasım tarihini gösteren oyun şirketi, bir hafta sonra bu tarihi 2022 yılının ilkbahar mevsimine kadar kaydırdı. Konami, güncellemeyle birlikte gelecek olan fakat ön sipariş için oyunculara sunulan Premium Oyuncu Paketi satışlarının da geri iadesini yapmaya başladı.

Ön siparişe sunulan Premium Oyuncu Paketi’nde 2.800 coin ile birlikte oyuncuların kendi takımlarını oluşturmada yardımcı olacak eklentiler bulunuyordu. Ön siparişlerin iptal edilmesiyle para iadesine başlayan Konami, DLC’lerin bir daha ne zaman satışa sunulacağına dair herhangi bir duyuruda bulunmadı.

Para iadesinden sonra oyunu silip baştan yüklemek gerekiyor:

eFootball 2022’nin felakete dönüşen yayın ömründe oyuncuları hayal kırıklığına uğratan bu yeni gelişme, oyunu sildirip baştan yüklemek zorunda da bırakabilir. Elde edilen bilgilere göre ön siparişi iptal edilen kullanıcıların oynamaya devam edebilmeleri için para iadesinden sonra oyunu silip tekrar yüklemeleri gerekiyor.

Konami, eFootball PES 2021 için 2020 versiyonunu kullanıp yalnızca kadro güncellemesi getirmişti. Bunun sebebiyse bir yıl boyunca 2022 yılında çıkaracakları oyuna odaklanmak istemeleriydi. Fakat sonuç, umut edilenin tam tersi yönde oldu. Oyuncular, eFootball 2022’nin grafiklerini eleştiri yağmuruna tutuyor. Steam’in şu ana kadarki en kötü oyunlar listesinde liderliği alan eFootball 2022, birçok özelliğin para karşılığı açılıyor olmasıyla da oyuncu kitlesinin büyük bir kısmını kaybetti. Görünen o ki Konami’nin bir yıl boyunca uğraş verdiği eFootball 2022 bir süre daha gün yüzü göremeyecek.