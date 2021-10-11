eFootball 2022'nin Grafiklerine Dair Yeni Açıklama Geldi

eFootball 2022'nin güldürürken düşündüren (!) grafikleri, oyunun çıktığı ilk günden beri doğal olarak hepimizin gündeminde. Oyunun geliştirici firması Konami'den, eFootball'a ilişkin yeni bir açıklama geldi.

İyi bir oyun olduğu için değil de oyun mecrasında alay konusu olduğu için çıktığı ilk günden beri gündemden düşmek bilmeyen eFootball 2022, hiçbirimizin bir anlam veremediği grafikleri sayesinde Steam’de yılın en kötü oyunu olarak seçilmişti. 1 yılı aşkın bir süredir çıkmasını bekleyen hayranlarını hüsrana uğratan eFootball 2022’nin yapımcısı olan Konami, geçtiğimiz günlerde Twitter üzerinden oyunun göz kanatan grafikleri sebebiyle oyunculardan özür dileyerek en kısa sürede oyunda iyileştirme yapacaklarını belirtmişti.

Daha önce “Tüm endişeleri ciddiye alacağız ve mevcut durumu iyileştirmek için çaba göstereceğiz” diyerek bir özür dileyen Konami’den, eFootball'ın kaderine dair yeni bir açıklama geldi.

Güncelleme 28 Ekim'de

Japonya merkezli video oyun ve eğlence şirketi, oyuncularının genelinin rahatsız edici olarak nitelendirdiği dünyaca ünlü oyun serisi PES’in yeni isimle gelen oyun eFootball 2022’deki yüz efektleri için bir kez daha özür dileyerek, bu hatayı 28 Ekim’de yapacağı bir güncelleme ile telafi edeceğini duyurdu.

Konami’nin video oyun geliştirici ekibi tarafından yapılmış olan açıklamada güncellemeye dair detaylar verilmemiş olsa da, şirketin güncelleme ile eFootball 2022’ye yeni içerik ve özellikler eklemeyeceği belirtiliyor. Bir diğer taraftan Konami yetkilileri, 28 Ekim’de yapılacak olan söz konusu güncellemeyi takiben kasım ayı içerisinde yeni içeriklerin de olacağı bir başka güncellemenin aktive edileceğini aktardı.

Yayınladığı mesajda Konami ayrıca, ilerleyen süreçte güncellemeye ilişkin daha fazla detay paylaşacaklarını ve geri bildirimlere cevap vereceklerini de sözlerine ekledi.