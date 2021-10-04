Konami, eFootball 2022'nin Grafikleri İçin Özür Diledi

Piyasaya sürüldüğü andan itibaren oyuncularda büyük bir hayal kırıklığı yaratan eFootball 2022'nin yapımcısı Konami, nihayet bir açıklama yaptı. Bu zamana kadar oyuncuların maruz kaldığı grafik sorunlarından dolayı özür dileyen şirket, en yakın zamanda iyileştirme yapacaklarını açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde piyasaya sürülen eFootball 2022, 1 yıldan uzun süredir heyecanla beklenmesine rağmen büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Oyundaki grafik bazlı bazı sorunlar, eFootball 2022'yi Steam'de yılın en kötü oyunu haline getirdi.

Bitmiş bir oyundan ziyade daha çok alfa aşamasındaki bir oyun gibi görünen eFootbal 2022'nin yapımcısı KONAMI, Twitter üzerinden yaptığı bir açıklamayla oyunculardan özür diledi. KONAMI, yaşanan sorunları ciddiye aldıklarını ve yakın bir zamanda tüm problemleri çözeceklerini açıkladı.

Oyunda en çok eleştirilen şey yüz ifadeleri oldu

eFootball 2022'nin en çok eleştirilen taraflarından biri oyunun grafikleri oldu. Futbolcuların ciddi anlamda göz kanatacak yüz ifadeleri, bir yandan güldürürken diğer yandan da oyuncularda "biz bu kadar süre bunları mı bekledik" algısı yarattı.

KONAMİ'nin yapmış olduğu özür açıklamasında şu ifadeler yer aldı; "Oyunu piyasaya sürdüğümüzden beri pas hızı ve savunma ile ilgili onlarca geri bildirim aldık. Ayrıca ara sahneler, yüz ifadeleri ve oyuncu hareketleri ile ilgili de birçok rapor tarafımıza ulaştı. Yaşanan sorunlar nedeniyle son derece üzgün olduğumuzu belirtmek isteriz. Yaşanan sorunları ciddiye almakla birlikte güncel durumu düzeltmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız."