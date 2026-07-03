Resmî Gazete'den Geçti: Kontakt Lensler Artık İnternet Üzerinden Satın Alınabilecek!

Lens kullanıcıları için o her ay tekrarlanan dükkân dükkân gezme olayı son buluyor.
Resmî Gazete’de yayımlanan yeni kararla birlikte, kontakt lensler artık internet üzerinden de satın alınabilecek.
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Belirli şartlar var
Konu göz sağlığı olunca tabii ki iş sıkı tutuluyor. Siparişlerinizi sadece Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından onaylanmış ve yetkilendirilmiş resmî optisyenlik sitelerinden verebileceksiniz.
Ayrıca tıpkı fiziksel mağazalarda olduğu gibi, çevrim içi alışverişlerde de geçerli bir doktor reçetesi ibraz etmek zorunlu tutuluyor.
Yeni düzenleme bugün yani 3 Temmuz 2026 tarihinde yürürlüğe girmiş durumda.