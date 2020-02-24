Anadolu'da Yaşamış Tarihi Bir Krallık Bulundu

Arkeologlar, MÖ 1400 ile 600 yılları arasında Konya’da hüküm sürmüş bir krallık keşfettiler. Gizemli krallık, Konyalı bir çiftçinin sulama kanalında bulduğu bir taş ile ortaya çıkarıldı.

Chicago Üniversitesi’nden araştırmacılar, İngiltere ve Türkiye’den araştırmacılarla beraber geçtiğimiz yaz Konya'ya bağlı Türkmenkarahöyük’de bulunan bir kazı alanında çalışma yürüttüler. Çalışmalar, bölgede bulunan bir çiftçinin üzerinde garip yazılar bulunan bir taş bulduğunu söylemesi ile farklı bir şekilde ilerledi.

Chicago Üniversitesi Doğu Enstitüsü’nde görevli James Osborne, taşı incelemek için hemen bölgeye gitti. Üzerinde yazılar bulunan taş, köylünün yardımı ile olduğu yerden çıkarıldı. Yerel müzede temizlenen taşın üzerindeki yazıların Luvice dilinde olduğu anlaşıldı. Luvice, Tunç ve Demir çağında Anadolu'da kullanılan dillerden biri olarak biliniyor.

Luvice yazılar, uzmanlar tarafından çevrildi. Taşta, Frigya’nın bir krallık tarafından yenildiği yazıyordu ancak zafer alan krallığın ismi yazmıyordu. Araştırmacılar, bölgenin Anadolu’nun en büyük antik kentlerinden biri olabileceğini söylüyorlar.

Henüz krallığın ismi ortaya çıkarılamamış olsa da Osborne, keşfin çok önemli bir atılım olduğunu açıkladı. Osborne, “Bu krallığın varlığından hiç haberimiz yoktu. Bir anda Tunç Çağı’ndaki Ortadoğu'ya dair yeni, büyük bilgiler edindik” dedi.

Bulunan taşın üzerinde krallığın ismi yazmamakla beraber kralın isminin Hartapu olduğu yazıyor. Taşta Kral Hartapu’nun Frigya krallığını fethedişi anlatılıyor. Hartapu’nun fethi ile ilgili olarak taşta, “Fırtına tanrıları, (karşıt), kralları majestelerine teslim etti” yazıyor. Taştan yola çıkılarak krallığın başkentinin Türkmenkarahüyük olduğu düşünülüyor.

Yapılan analizler, taşın MÖ 8. yüzyılın sonunda yazıldığını gösteriyor. Taşın yazılma tarihi, Frigya kralı Midas’ın hükümdarlık dönemi ile aynı döneme denk geliyor. Bu nedenle mağlup edilen Frigya kralının Midas olduğu düşünülüyor.

Konya Bölgesel Arkeoloji Yüzey Araştırma Projesi için çalışan araştırma ekibi, hala bölgeyi haritalandırmaya çalışıyor. Araştırmacılar proje kapsamında 3000 yıllık yerleşim bölgesinin haritalandırılması için çömlek parçaları toplamaya devam ediyorlar.