Ortaçağ Savaşçılarının Mezarları, Sırlarını Açığa Çıkardı

Polonya'da yapılan arkeolojik kazılarda dört savaşçı mezarı bulundu. Ortaçağdan kalma odadaki mezarların elit bir asker grubuna ait olduğu düşünülüyor. Ortaçağda pek çok medeniyet için askerler, üst sınıf insanlar arasında yer alıyordu.

Polonya'da keşfedilen dört gizemli mezar, ortaçağ savaşçılarının sırlarını açığa vuruyor. Araştırmacılara göre 11. yüzyıldan kalma olan mezarlar, kuzey Polonya'daki Ciepłe köyündeki bir mezarlıkta bulundu. Kalıntıları ve askerlerin birlikte gömüldüğü eşyaları analiz eden uzmanlar, savaşçıların İskandinavya kökenli olduğunu keşfetti.

Gdańsk Arkeoloji Müzesi'nden Dr. Sławomir Wadyl, "Mezarlığın orta kısmında çok zengin donanımlı dört oda mezar vardı. Bedenlerinin yanında bulunan silahlara ve binicilik ekipmanlarına bakılırsa muhtemelen savaşçılardı" yorumunda bulundu. Wadyl'e göre mezarlığın orta kısmına gömülenler, mezarlarının ve ekipmanlarının yapısından anlaşıldığı üzere sosyal hayattaki elitleri temsil ediyordu.

Polonya'da bulunan oda mezarlar

Ekipmanlar muhtemelen bir grup seçkin biniciye aitti ancak rolleri muhtemelen savaşmak değildi. Arkeologlar, mezarlarda elit görünümlü kılıç ve mızrakların yanı sıra mahmuzlar ve üzengiler gibi binicilik ekipmanları da buldu. Ayrıca oda mezarlarda bulunan nesneler arasında madeni paralar, metal ve ahşap mutfak eşyaları, ağırlık ölçekleri, tarak, bıçaklar ve metal süslemeler de vardı.

Dr. Wadyl, mezarlardan ikisinde bulunan ağırlık ölçeklerinden dolayı, erkeklerin o zamanlar Polonya yerel yönetimi için vergi toplamış olabileceğine inanıyor. Ayrıca bu tür oda mezarlara İskandinavya ve Doğu Avrupa'da da sıkça rastlandığına dikkat çekiyor.

Polonya'da yapılan ortaçağ keşifleri son zamanlarda dikkat çekiyor. Araştırmacılar, yakın zamanda Vistula Nehri'nde ortaçağdan kalma bir gemi enkazı buldular. Yaklaşık 37 metre uzunluğunda ve 6 metre genişliğinde olan gemi, Varşova'nın kuzeyindeki nehrin ucunda bulundu. Diğer yandan İskandinavya'daki Baltık Denizi'nde bulunan iki Viking teknesi batığı, Norveç için son dönemde merak uyandıran keşifler arasındaydı.