Köpeğiniz Beden Diliyle Size Ne Anlatmak İstiyor?

İnsanlığın en büyük dostlarından olan köpekler, her zaman bizimli birlikte olan çok özel canlılar. "Ağzı var dili yok" dediğimiz bu canlılar, aslında bize çok şey anlatmak istiyor. Bugün sizlere köpeklerin beden diliyle anlatmak istediklerini açıklayacağız.

Günün tamamında çalışıp o yorgunlukta kendinizi otobüste hayal edin. Yaklaşık 1,5 saatlik bir yolculuğun ardından ayaklarınız ağrıya ağrıya evinize geldiniz. Kapıyı açıp içeriye girdiniz. Tam o anda evinizde saatlerdir sizi bekleyen, dünyasının büyük kısmı sizin üzerine kurulu olan köpeğiniz kuyruğunu sallaya sallaya gelip üzerinize atladı.

Suratından, kuyruk sallamasından, ne yapacağını şaşırmış halinden sizi ne kadar özlediğini gösteriyor. Bütün gün evde tek başına sıkılan dostunuz sizi görünce mutlu olmuş ve bu mutluluğunu size hareketleriyle gösteriyor. Daha önce böyle bir şey yaşadınız mı?

Onlar bizi anlıyor da biz onları anlayabiliyor muyuz?

Köpeğinizi ister evde ister bahçede besleyin, muhtemelen sırf siz onun yanına geldiniz diye heyecanlı tavırlar sergilediğini görmüş olabilirsiniz. Bu sevgi gösterisini görenler bana kalırsa son derece şanslılar. Çok özel bir canlı tarafından seviliyorlar. Köpek dostlarımızı çeşitli komutlarla eğitebiliyoruz. Mesela gel dediğinizde geliyor, otur dediğinizde oturuyor olabilir. Bu noktada köpeğinizle anlaşabildiğinizi düşünüyorsunuz. Peki bunun yeterli olmadığını hiç düşündünüz mü?

Köpeğinizin sizi anlaması sizin de onu anladığınız anlamına gelmiyor. Bu yazımızda, köpek dostlarımızın beden dili ve eylemleriyle bize ne anlatmak istediğine daha yakından bakacağız. Sesleri olsa da insanlar gibi konuşamayan köpekler, iletişim için farklı yollara başvurabiliyor. Hadi gelin şimdi köpekleri anlamanın yolları neymiş daha yakından bakalım.

Köpeğiniz hareketleriyle size ne anlatmak istiyor?

Köpeklerimiz tahmin ettiğimizden çok daha akıllı. Toplamda 570 milyon beyin nöronu işleyebilen bu canlılar, çevrede olup biteni rahatlıkla anlayabiliyorlar. Zaten o sebeple köpekler son derece kolay bir şekilde eğitilebiliyor. Elbette bazı belli durumlarda onların da bize anlatmak istediği bazı şeyler oluyor. Hadi gelin şimdi köpeğinizin beden dilini nasıl daha iyi anlayabilirsiniz bakalım.

Kuyruk sallama

Kabarmış tüyler

Duruş

Yüz ifadeleri

Gözler

Kuyruk sallama

Köpeğiniz size bir şeyler anlatmak isterken genellikle kuyruğunu kullanır. Genelde insanlar kuyruk sallayan köpeğin mutlu olduğunu düşünüyor. Bu düşüncenin doğruluğu olsa da tam anlamıyla karşılamadığını söyleyelim. Köpekler aslında mutlu olduklarında değil duygusal olarak uyarıldıklarında kuyruk sallama eğilimindedir. Kuyruk sallamanın nedeni heyecan ve mutluluk olacağı gibi hayal kırıklığı da olabilir. Bu noktada köpeğinizin kuyruğunu nasıl salladığı son derece önemli.

Temelde bir köpek kuyruğunu ne kadar hızlı sallıyorsa o kadar fazla uyarılıyordur. Köpeğiniz kuyruğunu uzun uzun tüm vücuduyla birlikte sallıyorsa rahat olduğunu anlayabiliriz. Eğer bu kuyruk sallama daha hızlı bir şekildeyse yüksek uyarılma seviyesini ve muhtemelen olumsuz bir şeyi gösterir. Saldırmaya hazırlanan bir bekçi köpeğini bu kuyruk sallamaya örnek gösterebiliriz.

Son dönemde yapılan araştırmalara göre kuyruk sallamanın yönü de bazı ipuçları verebiliyor. Örneğin köpekler sahipleriyle etkileşime geçmek gibi olumlu hisler yaşadıklarında kuyruklarını daha çok sağa doğru sallıyorlar. Olumsuz durumlarda ise kuyruklar sola doğru sallanıyor. Bunlar dışında köpeklerin kuyruğunu daire şeklinde salladığı bir biçim de var. Bu kuyruk sallama dostunuzun mutlu olduğunu gösteriyor olabilir. Helikoptere benzeyen bu kuyruk sallama genellikle köpeğinizin sevdiği bir kişiyi selamlarken yaptığı bir eylem.

Kuyruğun köpekler için ne kadar önemli olduğunu anlamışsınızdır. Sevimli dostlarımızın kuyruğunun konumu da duygusal açıdan çok önemli. Köpeğinizin kuyruğu ne kadar yüksekse o kadar iddialıdır. Kuyrukları yere dönmüş, hatta bacakları arasını sıkışmış köpeklerde ise korku ve stres hakimdir. Eğer köpeğiniz kuyruğunu havaya kaldırmışsa kendinden son derece emin, hatta bazı durumlarda saldırmaya hazır olduğunun habercisidir. Elbette burada köpeklerin cinsi de çok önemli. Bazı köpeklerin kuyrukları daha yukarıda bazılarıysa daha aşağıdadır. Bu sebeple köpeğinizin nötr kuyruk pozisyonunu öğrenip kuyruk hareketlerini ona göre kontrol edebilirsiniz.

Kabarmış tüyler

Köpekler tıpkı insanlar gibi tüylerini kabartabilir. Bu; insanlarda "tüylerim diken diken oldu" deyimiyle anılıyor. Köpekler de üzgün, stresli veya heyecanlı olduğunda tüylerini kabartabilir. Örneğin dışarıdan bir ses duyduğunda köpeğiniz tüylerini kabartıp daha heybetli bir görünüme dönüşüyorsa bu bilmediği bir sesi tanıma stresi ve heyecanını duyduğu anlamına gelebiliyor.

Duruş

Köpeğinizin duruşu da size pek çok şey sunabilir. Örneğin yere doğru kambur bir şekilde duran köpek korku veya stres duyup oradan uzaklaşmak istiyor olabilir. Bu duruşla daha küçük görünen köpek, vücut diliyle "zarar vermek istemiyorum" diyor. Bu durumun en uç noktasında köpek sırt üstü dönerek karnını açabilir. Bu duruş aynı zamanda göbek masajı isteyen bir köpekte de görülür. Bunu ortama ve köpeğinizin diğer beden dillerine göre ayrıştırabilirsiniz.

Eğer köpeğiniz ağırlığını ön bacaklara aktarmışsa bir şeylere yaklaşmak istiyor olabilir. Bu duruş ilgiyi gösterebileceği gibi agresif kuyruk hareketleriyle birlikte olduğunda saldırgan bir tutuma geçtiğinin işareti olabilir. Eğer köpeğiniz göğsünü yere koyuyorsa bu sizinle veya başka bir köpekle oyun oynamak istediğinin habercisidir.

Yüz ifadeleri

Eğer halihazırda bir köpeğiniz varsa yüz ifadelerine dikkat etmişsinizdir. Sinirli olduğunda farklı, sakin olduğunda farklı tepkiler verirler. Köpekler beden dilini kullanırken yüzlerini fazlasıyla kullanırlar. Örneğin insanlar esnemeyi yorgun ve uykulu olduklarında yaparken köpekler stresli olduklarında esnerler. Köpekler lezzetli bir yemekten sonra dudaklarını yalasalar da bunun dışında endişeli hissettikleri durumlarda da dudaklarını yalarlar.

Her köpekte olmasa da bazı köpekler gülümser. Uysal bir sırıtma olan bu gülümseme genelde hareketli ve mutlu bir köpekte görülür. Gülümsemeye benzese de aslında anlamı son derece farklı olan bir durum daha var. Köpekler dudaklarının köşelerini yukarı kaldırarak gülümseme pozisyonunda dişlerini gösterebilirler. Köpeğin burada yaptığı "Bunlar benim silahlarım" ifadesidir. Bir uyarı olan bu mimik, özellikle bir hırlama ile birleştiğinde saldırgan bir tutuma geçtiği anlamını taşıyabilir.

Gözler

Köpeğinizin o anki duygusunu anlamınızı sağlayacak en önemli noktalardan biri de gözlerdir. Öncelikle bir köpeğin gözleri yumuşak veya sert olabilir. Yumuşak gözlerde kapaklar daha gevşek olur. Hatta köpeğiniz gözlerini kısıyormuş gibi görünür. Bu gözler köpeğinizin sakin ve mutlu olduğunu gösterir. Gözlerin soğumuş gibi göründüğü sert bakışlı gözlerde ise köpeğin olumsuz bir ruh halinde olduğunu anlayabilirsiniz. Köpeğin uzun bir şeye dikkatle baktığı sert bakış, karşısında bir tehdit olduğunu gösterir.

Köpekler göz temasına çok fazla önem verirler. Sert bakışlar saldırganlığın habercisi olurken uzağa bakmak sakinleştirici bir bakıştır. Köpekler stresli hissettiklerinde başka yöne bakarlar ve göz teması kurmaktan kaçınırlar. İnsanlar genelde bunu köpeğinin kendilerini görmezden geldiği şeklinde yorumlarlar, ancak köpek burada rahatsızlığını ifade etmeye çalışır.

Köpeklerin gözlerinin beyazı da önemli bir beden dili yorumlamasıdır. Bir köpek gözlerinin beyazını gösterdiğinde endişeli veya stresli hissettiğini anlatmak ister. Örneğin köpeğinizin kafasına vurduğunuzda veya önündeki oyuncak veya kemiği aldığınızda gözlerinin beyazını görebilirsiniz.

Köpeklerin beden dili bir bütündür

Köpeğini daha iyi anlamak için yukarıda yazdığımız her şeyi dikkatle okuduysanız, son kısma başarıyla gelmişsiniz demektir. Köpeklerin beden dili, tek başına ilerlemez. Hepsi bu sistemin bir parçası olarak devam eder. Kuyruk yüksekliğinden göz şekline kadar pek çok hareket ve mimik bir bütün halinde köpeğinizin anlatmak istediklerini yansıtır. Aslında dostunuz sizinle bu şekilde konuşmaya çalışıyor. Eğer sizler de onun kadar çaba sarf edip onu anlayabilirseniz dostluğunuz arasındaki bağ çok daha kuvvetli olacaktır.

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