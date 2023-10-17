Uzak Doğu Ülkelerinde Benzin Pompalarının Neden Tavanda Olduğunu Öğrenince "Çok Mantıklıymış" Diyeceksiniz

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Uzak Doğu ülkelerinin benzin istasyonlarında görülen benzin pompalarının yukarıda olması durumu birçok insanı meraka düşürüyor. Genellikle Tayland, Filipinler, Güney Kore ve Japonya'da görülüyor.

Gün geçmiyor ki Asyalılar ve onların sıra dışı ancak mantıklı alışkanlıklarına bir kez daha şahit olmayalım.

Pek çok kişi tarafından merak konusu olan tavandaki benzin pompalarının amacını Uzak Doğu'da yaşayanlardan edindiğimiz bilgilere göre sıraladık:

Bu durumun pek çok sebebi var; bunlardan biri de bazı insanların, benzin depolarına çarpması.

Güney Kore tavandaki yakıt pompaları

Sarhoş, acemi veya dalgın sürücüler, bizde olduğu gibi Uzak Doğu ülkelerinde de benzin depolarına çarpabiliyorlar. Bundan sıkılmış olan bazı benzin istasyonları, çareyi benzin depolarını tavana asarak bulmuş. Bizce çok mantıklı olan bu sebep, açıkçası biraz özendirdi.

Akaryakıt istasyonlarında yakıt dolumu yapılırken illaki o esnada sigara içen bir insanla karşılaşmışsınızdır. Akaryakıt istasyonlarında sigara içen insanlar, Uzak Doğu ülkelerinde de epey yaygın.

Benzin istasyonu sigara içmek

Daha önce haberlerde veya sosyal medyada akaryakıt istasyonlarında sigara içen insanların sebep olduğu yangınlara şahit olmuşsunuzdur. Aslında bu durum pek çok ülkede olduğu gibi Uzak Doğu ülkelerinde de yasak ancak her ülkede illa bu duruma aykırı davranışlar gerçekleştiren sürücüler olduğu da bir gerçek.

Bazı benzin istasyonları da bu tehlikeli duruma yönelik bir çare olarak gaz pompalarını yukarıya astırmış.

En mantıklı sebeplerden biri de bu: Benzin depolarını tavana astırarak daha fazla araca yer açmış oluyorsunuz.

Asya benzin istasyonu tavandaki gaz pompaları

Görselden de görebileceğiniz üzere tek seferde 6 araca birden yakıt dolumu yapılabiliyor. Böylece gereksiz sıra beklemeniz gerekmiyor. Hem çalışanları hem de sürücüleri memnun eden bu durum, epey kullanışlı diyebiliriz. 

Hem böylece arabanızı illa o deponun önüne getirmenize veya depoya yaklaşmanıza gerek yok. Müsait bir yerde durduğunuzda yakıt dolumunu en kısa sürede halledebiliyorsunuz. Özellikle acemi sürücüler için büyük bir nimet olan bu durum, "Acaba yakıt deposu sağda mıydı yoksa solda mıydı?" diye düşündürtmüyor.

Yakıt dolumunu nasıl yapıyorlar diye merak ediyorsanız aşağıdaki videoya göz atabilirsiniz:
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