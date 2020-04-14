Koronavirüs Günlerinde Pornografi Tüketimi Neden Arttı?

Bowling Green State Üniversitesi psikoloji bölümünden Yardımcı Doçent Doktor Joshua B. Grubbs, pornografik içeriklere olan ilginin hiç olmadığı kadar arttığına dikkat çekiyor. Amerikalı bilim insanına göre pornografi, insanların koronavirüs salgını nedeniyle yaşadığı endişelerden sıyrılmasını sağlıyor.

Küresel çapta bir salgın haline gelen COVID-19 ya da bilinen ismiyle koronavirüs, kısa bir zaman aralığında günlük yaşamın neredeyse tüm yönlerini etkiledi. Sadece sağlık altyapısını değil, ekonomiyi de derinden sarsan pandemi, binlerce işletmeyi iflasın eşiğine getirirken, milyonlarca kişiyi de işsiz bıraktı. Öyle ki, dünyanın en büyük ekonomisi olan ABD’de nisan ayında işsiz sayısının 20 milyonu bulabileceği tahmin ediliyor.

Fakat tüm sektörlerin veya işletmelerin bu süreçte gerileme yaşadığını söylemek yanlış olur. Örneğin, dünyanın en büyük pornografik içerik sitesi Pornhub, ziyaretçi trafiğinde büyük artışlar yaşadığını bildirdi.

Pornhub, ücretli hizmeti olan "Pornhub Premium"u ücretsiz olarak sunma kararı almıştı

Karantina günlerinde evden çıkmayan kullanıcılar için Premium servisini 30 gün boyunca ücretsiz hale getirdikten sonra site trafiğinde yüzde 18'lik bir sıçrama gözlemleyen Pornhub, bunun birincil nedeni olarak sosyal izolasyonu gösteriyor. Ve tabii, pek çokları tarafından göz kamaştırıcı bulunan kampanyasına.

Peki, insanlar bu süreçte neden her zamankinden daha fazla pornografik içerik tüketiyor? Pornografi kullanımını araştıran Bowling Green State Üniversitesi psikoloji bölümünden Yardımcı Doçent Doktor Joshua B. Grubbs, bu alandaki onlarca yıllık çalışmalara dayanarak, çevrimiçi pornografinin popülaritesindeki bu artış ve uzun vadede kullanıcıları nasıl etkileyebileceği hakkında çok önemli saptamalarda bulundu.

Grubbs, insanların pornografiyi çeşitli nedenlerle kullandıklarını, ancak en yaygın nedenin tartışmasız olarak uyarılmak olduğunu söylüyor. 2019'da meslektaşları ile birlikte pornografi kullanımı ve nedeni ile ilgili 130'dan fazla bilimsel çalışmanın bir incelemesini yaptıklarını belirten Grubbs, insanların daha çok cinsel uyarılma amacıyla pornografik içerik tükettiklerini tespit ettiklerini ifade ediyor.

Öte yandan Grubbs, pornografik içerik izlenmesinin birkaç başka nedeni daha olduğunu söylüyor. Örneğin, stres seviyesi yüksek insanların çok daha fazla porno seyrettiklerini belirten bilim insanı, “İnsanların, yalnız hissettiklerinde veya depresyona girdiklerinde sıklıkla pornografiye başvurduklarını gözlemledik. Yaptığımız araştırmalar, pek çok kişinin stres, endişe veya olumsuz duygular ile başa çıkmak için pornografik içerik tükettiğini gösteriyor” dedi.

İnsanlar, yalnız hissettiklerinde veya depresyona girdiklerinde de sıklıkla pornografiye başvuruyor

Grubbs kısaca, insanların kendilerini kötü hissettiklerinde pornografiye yöneldiklerini, çünkü pornografinin bu duyguların geçici olarak bastırılmasını sağladığını ifade ediyor. Koronavirüs salgınının neden olduğu sosyal izolasyon, yalnızlık, endişe ve stres gibi durumların pornografi kullanımını artırdığını söyleyen Grubbs, bunun beraberinde bazı olumsuz etkiler yaratabileceği konusunda uyarıyor.

Artan pornografi kullanımın bağımlılık veya cinsel işlev bozukluğu gibi olumsuz sonuçlara dönüşeceğini iddia eden öngörülere temkinli yaklaştığını belirten Grubbs, neredeyse her gün porno izleyen kullanıcıların dahi ne sosyal ne de cinsel yaşamlarında sorun yaşamadığını gösteren pek çok araştırmanın olduğuna dikkat çekiyor.

Amerikalı bilim insanı, sosyal izolasyon önlemleri kaldırıldığında ve insanların yeniden arkadaşlarıyla güvenli bir şekilde zaman geçirmeye başladıklarında pornografi kullanımının COVID-19 öncesi seviyelerine döneceğini düşünüyor. Grubbs, o zamana kadar pornografik içeriklerin karantinadaki çoğu insan için “dikkat dağıtıcı” rolünü koruyacağını söylüyor.