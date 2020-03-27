"Koronavirüs, İnsandan İnsana Farklı Semptomlar Gösteriyor"

Koronavirüs, yaygın görülen semptomların yanı sıra bilinmeyen bir yüzüyle de karşımıza çıkabilir. Uzmanlara göre koronavirüs insanlarda birbirinden farklı semptomlarla da görülebiliyor.

Koronavirüsün kuru öksürük, ateş ve özellikle nefes darlığı gibi çeşitli bilinen belirtileri var. Ancak COVID-19 hastalarını tedavi eden doktorlar, tipik olarak diğer koronavirüs enfeksiyonlarından farklı olan birtakım başka semptomlar da gördüklerini belirtiyorlar.

Telesağlık şirketi K Health'in tıbbi başkan yardımcısı Dr. Edo Paz, insanların yaşadığı diğer semptomların koku ve tat kaybı, mide ağrıları, vücut ağrıları ve bulantı olduğunu söylüyor. COVID-19 hastalarında mide bulantısı, ishal ve kusma gibi sindirim problemlerin de kısmen yaygın görüldüğü belirtiliyor.

Diğer yandan New York'un en büyük sağlık hizmeti sağlayıcısı Northwell Health'in bulaşıcı hastalıklar uzmanı Dr. David Hirschwerk de, hastaların yüzde 10'unda sindirim sistemi semptomlar olduğunu söylüyor. Doktorlar henüz, COVID-19'un neden bu kadar geniş bir yelpazede semptomları ve sonuçları olduğuna anlam veremiyor.

Koronavirüs yerleştiği yere göre farklı semptomlar gösterebiliyor

Sağlık şirketi Osmosis'in tıbbi yöneticisi Dr. Rishi Desai, belirtilerin ve sonuçların, koronavirüsün enfekte olduğu insanların vücudunda nasıl hareket ettiği ile doğrudan ilişkili olabileceğine inanıyor. Deasi, "Her insanın kendine özgü bir bağışıklık sistemi var ve sonuç olarak bazı bünyeler COVID-19'a agresif bir şekilde tepki verirken, bazılarında savunma öyle olmuyor. Semptomlar genellikle virüsün vücutta bulunduğu bölgeye göre değişiyor." diyor.

Desai ayrıca koronavirüsün uzuvları etkileyen fokal semptomlara (örneğin sol bacak ağrısı), cilt lezyonlarına veya kızarıklıklara (örn. Kaynama) neden olmadığını ve aylarca süren kronik belirtiler göstermediğini belirtiyor. Ne yazık ki, hiç kimse şu an için koronavirüsün vücutta nasıl etkileri olabileceğini tahmin edemiyor. Uzmanlar, bu noktada hijyenin ve sosyal mesafenin önemine dikkat çekiyor.