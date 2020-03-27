17 Yaşında Bir Genç Koronavirüs Nedeniyle Hayatını Kaybetti

Koronavirüs nedeniyle ABD’nin New Orleans şehrinde 17 yaşında bir genç hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden gencin koronavirüs haricinde bir hastalığı olup olmadığı henüz belli değil.

Korona virüs bir pandemi haline geldiği ilk günlerde virüsün daha çok yaşlıları ve kronik hastalığı bulunan kişileri tehdit ettiği söyleniyordu. Ancak son günlerde üstüste gelen bilgiler, gençlerin de virüs nedeniyle tehlike altında olduğunu hatırlattı.

ABD’nin Louisiana eyaletinde yetkililerin yaptığı açıklamaya göre çarşamba günü New Orleans'ta virüs nedeniyle hayatını kaybeden 18 kişinin arasında 17 yaşında bir genç de bulunuyor. Yetkililer, koronavirüs nedeniyle bölgede hayatını kaybeden en genç insanın 17 yaşındaki bu genç olduğunu açıkladılar.

Louisiana eyaletinin valisi John Bel Edwards, koronavirüs dışında bir hastalığı olup olmadığı bilinmeyen gencin ölümü ile ilgili soruşturmanın devam ettiğini açıkladı. Vali Edwards, “Bu, herkesin risk altında olduğunu gösteriyor. Yaş ve sağlık durumundan bağımsız olarak ciddi komplikasyonlar taşıma riski altında olan bir nüfus yüzdesi var ve karşılaşabilecekleri ihtimaller arasında ölüm de bulunuyor” dedi.

17 yaşındaki gencin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmesi, gençlerin de koronavirüs karşısında tehdit altında olduğunu bir kere daha göstermiş oldu. En az yaşlılar kadar risk grubu içinde olan gençler, uzmanların uyarılarını görmezden gelmemeli ve sıkı bir şekilde önlem almaya devam etmelidir.