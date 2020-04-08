Koronavirüs Nedeniyle Bazı Yerlerde Fare Sayısı Arttı

Koronavirüs pandemisi, dünyanın dört bir tarafında insanları etkilediği kadar hayvanları da etkiliyor. Virüs salgını nedeniyle önlemler alınan yerlerden gelen haberler, bu bölgelerde normalde olduğundan daha fazla farenin görüldüğünü gösteriyor.

Koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler, insanların hayatlarını değiştirdiği kadar şehirlerde yaşayan hayvanların hayatlarını da değiştiriyor. Özellikle köpek, kedi ve fare gibi sokaklarda yaşayan hayvanlar, insanların evleren çıkmaması, restoran ve kafe gibi yemek çöpü fazla olan yerlerin kapalı olması nedeniyle zor zamanlar yaşıyorlar.

Koronavirüs salgınının yayılmasına karşı restoran, bar ve kafe gibi mekanların kapatıldığı yerlerde fare sayılarında artış görüldüğü söyleniyor. Uzmanlar, şehirlerdeki fare sayılarının değişmediğini, kapatılan mekanların çöplerinden beslenen farelerin aç kaldığı için yemek aradıklarını söylüyorlar.

Kapalı alanlar farelerin hedefleri haline gelebilir

Tabii ki her yerde fare sayılarında bir artış görünmüyor. Daha önce evsel atıklarla beslenen fareler, karantina günlerinde de hayatlarına eskisi gibi devam ediyorlar. Daha fazla farenin görüldüğü yerler ise genellikle salgına karşı mücadele için sosyal hayatın yavaşlatıldığı yerler.

Kapatılan yerlerin etrafında yaşayan fareler, çöplerden yiyecek bulamadıkları için yiyecek arayışındalar. Uzmanlar, salgına karşı alınan önlemler nedeniyle kapalı olan ve içerisinde yiyecek bulunan yerlerin farelerin saldırısı ile karşı karşıya olabileceğini söylüyorlar. Kemirgenler konusunda uzman olan Dr. Robert Corrigan, farelerin yiyecek bulmak için insanların olmadıkları binaları gezeceğini söylüyor.

Daha önce fare olmayan mahalleler de farelerin hedefi olabilir

Dr. Corrigan, aç farelerin yiyecek bulmak için oldukça büyük mesafeleri tarayabileceklerini ve daha önce hiç fare görülmeyen mahallelere yiyecek bulmak için akın edebileceklerini dile getiriyor. Yiyecekleri koklayarak bulmak konusunda çok yetenekli olan fareler, güçlü dişleri ile kapı, plastik ve kumaş gibi bariyerleri kolaylıkla aşabilirler.

Dr. Robert Corrigan, şehirlerdeki fare sayılarını azaltmak için şu anın en uygun zaman olduğunu söylüyor. Yiyecek arayan farelerin, yiyeceklerin olduğu tuzaklara yakalanma ihtimalinin daha fazla olduğunu söylene Corrigan, bu şekilde fare nüfusunun kontrol edilebileceğini belirtiyor.